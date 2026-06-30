NBC Universal рассматривает выход на рынок видеоигр

NBC Universal может выйти на рынок видеоигр после завершения отделения от Comcast. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, компания рассматривает развитие игровых и других развлекательных франшиз как одно из ключевых направлений роста.

Интерес к игровой индустрии объясняется изменением потребительских привычек: аудитория все чаще выбирает стриминговые сервисы, видеоигры и социальные сети вместо традиционного телевидения. По мнению аналитиков, после выделения NBC Universal получит больше свободы для развития смежных направлений и поиска новых источников выручки. При этом пока никаких конкретных сделок не обсуждается.

Для рекламного рынка это может означать усиление конкуренции за внимание аудитории. Видеоигры становятся важной медиаплатформой для брендов, а развитие собственных игровых проектов позволит NBCUniversal расширить рекламный инвентарь и глубже интегрировать свои франшизы в цифровые экосистемы.

У компании уже есть опыт работы с игровой индустрией: ранее Comcast изучала возможность покупки Activision и Electronic Arts, а также инвестиций в Epic Games. Кроме того, совместные проекты с Nintendo, включая фильмы по вселенной Super Mario и тематические парки, показали высокий коммерческий потенциал.

Напомним, Comcast объявила о планах выделить NBC Universal в отдельную публичную компанию. Решение объяснили желанием дать обоим бизнесам больше стратегической самостоятельности: телеком-направление сможет сосредоточиться на развитии сетевой инфраструктуры и технологий, а NBC Universal — на развитии медиа, стриминга, развлечений и новых цифровых направлений.