Sony перестанет выпускать игры для PlayStation на дисках

Компания Sony объявила о полном отказе от физических носителей для новых игр PlayStation. Начиная с января 2028 года все новинки будут выпускаться исключительно в цифровом формате через PlayStation Store и партнерские площадки, распространяющие цифровые коды, сообщает Reuters.

Решение связано с изменением потребительских привычек. По данным Sony, около 80% продаж полноценных игр в 2025 финансовом году пришлось именно на цифровые загрузки. В компании считают, что переход позволит сократить расходы на производство, упаковку и логистику, а также сделать распространение игр более эффективным. При этом игры, которые уже вышли или запланированы к релизу на дисках до этой даты, останутся доступны в привычном формате.

Одновременно Sony начнет сворачивать поддержку цифровых магазинов для устаревших консолей PlayStation 3 и PlayStation Vita. Закрытие PlayStation Store стартует в отдельных странах Латинской Америки уже в августе 2026 года, а к июлю 2027 года сервис прекратит работу во всех остальных регионах. Причиной называют невозможность старых платформ соответствовать современным требованиям безопасности платежной системы PlayStation Network.

После закрытия магазинов пользователи больше не смогут приобретать новые игры и дополнительный контент для PS3 и PS Vita. Sony заверила, что ранее купленные цифровые игры и загрузки останутся доступными для повторного скачивания в обозримом будущем.

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