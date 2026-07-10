Еврокомиссия хочет, чтобы Meta* изменила дизайн своих соцсетей

Европейская комиссия хочет, чтобы американская компания Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) изменила дизайн своих соцсетей. Об этом пишет Forbes.

Еврокомиссия хочет, чтобы в Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети, принадлежащие Meta):

функции автовоспроизведения и бесконечной прокрутки не были включены по умолчанию;

была внедрена возможность ограничить экранное время;

алгоритм персонализированных рекомендаций был менее «ориентирован на вовлеченность».

Еврокомиссия в ходе расследования установила, что Meta не провела надлежащей оценки рисков, связанных с тем, что дизайн ее платформ «вызывает привыкание и влияет на физическое и психическое благополучие пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимые категории взрослых».

Регулятор особо отметил такие функции Facebook и Instagram, как автоматическое воспроизведение видео, бесконечная прокрутка ленты и «высокоперсонализированные рекомендации». В Еврокомиссии заявили, что Meta использует эти функции, чтобы «подогревать у пользователей желание продолжать прокрутку» и переводить их мозг в режим «автопилота». Подобное поведение вредно для здоровья.

Комиссия также заявила, что Meta проигнорировала имеющиеся данные о том, сколько времени несовершеннолетние проводят в приложениях по ночам за просмотром коротких видео и сторис. Регулятор назвал неэффективными существующие в Meta инструменты управления временем: их можно «легко проигнорировать», а функции родительского контроля работают лишь в том случае, если родители обладают «достаточными техническими знаниями».

Meta заявила, что не согласна с докладом Еврокомиссии: он не точно учитывает шаги, предпринятые компанией для защиты подростков.