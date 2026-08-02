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02.08.2026 в 13:30

Кинокомпания «СТВ» с начала года подала 100 исков

Исковые заявления поданы в защиту интеллектуальных прав

С начала 2026 года российская кинокомпания «СТВ» (один из создателей фильмов «Брат», «Брат 2» и «Жмурки») подала 100 исков на общую сумму, составляющую около 7,5 млн руб., в российские арбитражные суды. Исковые заявления, в частности, поданы в защиту интеллектуальных прав. Об этом пишет РИА Новости.

«СТВ» подала иски в арбитражные суды Москвы, Московской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев и других регионов.

Ответчики — индивидуальные предприниматели и небольшие компании. Сумма исковых заявлений — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Часть исков возвращена по требованию «СТВ» или суда, часть — оставлена без движения, часть — удовлетворена полностью или частично, часть — еще рассматривается.

Так, один из исков был подан к ИП за использование изображений из фильмов «Брат» и «Брат 2» на футболках, продававшихся на маркетплейсе. «СТВ» требовала взыскать с ответчика 605,5 тыс. руб., суд постановил взыскать 228,3 тыс. руб.

СТВ Суд иск
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