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31.07.2026 в 11:55

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за рекламы страховых услуг

Реклама об ОСАГО распространялась на радио и ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела признаки нарушения в теле- и радиорекламе «Альфа-Банка» об ОСАГО и возбудила дело. Реклама распространялась в июне и июле этого года. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Что конкретно не устроило в рекламе антимонопольное ведомство, не указывается. В случае признания нарушений «Альфа-Банком» закона о рекламе ФАС рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

В прошлом году ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за недостоверную рекламу. Банк разместил интернет-рекламу дебетовой карты с неполной информацией о бонусах.

Альфа-Банк ФАС России Реклама
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