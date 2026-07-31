ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за рекламы страховых услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела признаки нарушения в теле- и радиорекламе «Альфа-Банка» об ОСАГО и возбудила дело. Реклама распространялась в июне и июле этого года. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Что конкретно не устроило в рекламе антимонопольное ведомство, не указывается. В случае признания нарушений «Альфа-Банком» закона о рекламе ФАС рассмотрит вопрос о привлечении компании к административной ответственности.

В прошлом году ФАС оштрафовала «Альфа-Банк» за недостоверную рекламу. Банк разместил интернет-рекламу дебетовой карты с неполной информацией о бонусах.