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02.07.2026 в 13:50

Meta* назначила нового директора по маркетингу

На должность назначена Дениз Морено, которая работает в компании уже 17 лет

Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) объявила о кадровых перестановках в руководстве. Новым директором по маркетингу назначена Дениз Морено, которая сменит на этом посту Алекса Шульца.

При этом Шульц не покинет компанию — он займет новую должность первого директора по данным Meta*. В новой роли он будет отвечать за развитие аналитики данных, внедрение ИИ-инструментов для анализа и принятия решений, а также создание единой инфраструктуры для работы компании в эпоху искусственного интеллекта.

Дениз Морено работает в Meta* уже 17 лет. До назначения она занимала должность старшего вице-президента по потребительскому маркетингу и развитию. В 2025 году она уже исполняла обязанности директора по маркетингу, когда Алекс Шульц готовился к судебному разбирательству Meta* с Федеральной торговой комиссией США (FTC).

Шульц считал Морено своей «правой рукой» в вопросах развития бизнеса, отмечая ее вклад в продвижение Threads, ИИ-очков и развитие электронной коммерции компании.

Сама Морено после назначения заявила, что искусственный интеллект станет ключевым инструментом развития маркетинга Meta*, помогая сочетать скорость и масштаб ИИ с экспертизой сотрудников.

Кадровые изменения происходят на фоне масштабного усиления ИИ-направления Meta. Компания продолжает активно инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта и, по оценкам Reuters, в 2026 году может направить на эти цели до $145 млрд.

Юлия Топольская
Meta
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