Sela запустит несколько десятков семейных универмагов в 2024 году

Фэшн-ритейлер Melon Fashion Group в 2024 году рассчитывает запустить магазины Sela с обновлённой концепцией в формате семейных универмагов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента развития Melon Fashion Group Игоря Мальтинского.

По его словам, группа планирует открыть «несколько десятков» флагманских магазинов Sela «в больших форматах» — площадью от 1 тыс. до 2 тыс. квадратных метров. «Это будет полноценный «фэшн фэмили»-универмаг, обновлённая Sela с полным предложением, которое сложилось к концу года», — пояснил Мальтинский. Он напомнил, что в августе 2023 года бренд запустил мужскую коллекцию.

Новые магазины Sela откроются на территории всей России. На первом этапе — в торговых центрах Санкт-Петербурга, Москвы и городов-миллионников, уточнил Мальтинский.

Российский семейный бренд одежды Sela создали предприниматели Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский в 1991 году в Санкт-Петербурге. С 2019 года Sela входит в Melon Fashion Group.

Melon Fashion Group управляет брендами одежды Sela, Zarina, Befree, Love Republic и Idol. Последний из них компания представила в начале сентября. Амбассадорами Idol стали актёры Дмитрий Нагиев и Светлана Ходченкова.

По состоянию на август 2023 года под управлением Melon Fashion Group находились 904 магазина в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.