Mediascope: россияне стали чаще смотреть телевизор днём

По итогам третьей рабочей недели марта общий телерейтинг в России вырос на 4% по сравнению с телесмотрением в рабочие дни за предшествующие две недели. Наибольший прирост зафиксирован среди детей 4−17 лет (+24%) и молодых зрителей в возрасте 18−24 лет (+13%), следует из данных Mediascope.

Кроме того, зафиксирован рост телесмотрения на дачах — на 11% среди всех зрителей старше 4 лет. При этом объем телепросмотра на дачах пока остается небольшим, поскольку активный дачный сезон еще не начался.

Увеличивается и аудитория новостных программ. Так, среднесуточное время просмотра ежедневных выпусков новостей и информационно-аналитических передач дома и на дачах за указанный период выросло на 9%. Если в предыдущие две недели россияне старше 4 лет тратили на просмотр новостей в среднем 16,8 минуты в день, то по итогам третьей недели марта — 18,4 минуты.

Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope: Наш прогноз подтверждается. Текущая ситуация продолжит влиять на медиапотребление россиян и, в частности, просмотр ТВ и видеоконтента. Люди стали больше времени проводить дома, поэтому уже сейчас мы наблюдаем рост телеаудитории по всей России. Особенно это заметно среди детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что российские онлайн-кинотеатры и книжные сервисы также зафиксировали резкий рост аудитории. Это связано с тем, что в России ввелись более жесткие меры борьбы с распространением коронавируса, а также с наличием бесплатных предложений сервисов.