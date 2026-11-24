01.12.2026 года Место проведения: Москва, Гоголевский бульвар, 8, арт-холл «Музосфера»

2026 год стал временем тектонических сдвигов: трафик дорожает, бюджеты сжимаются, налоговые изменения меняют правила планирования, а аудитория дробится на поколения с разными языками и форматами. Конференция «Итоги года. Медиапространство» — место, где мы не фиксируем проблемы, а анализируем и проектируем решения. Присоединяйтесь к диалогу, который определит, каким будет медиарынок в 2027 году.

С 10:00 до 10:30 — Регистрация. Приветственный кофе.

С 10:30 до 12:30 — Пленарная дискуссия. От конкуренции к кооперации: пересборка медиаиндустрии.

Как изменился рынок потребления контента? Трансформация ожиданий рекламодателя в новой медиареальности. От борьбы за аудиторию — к осознанным партнерствам: как это меняет рынок? Кризис трафика. Новая роль человека в эпоху ИИ. ИИ — конкурент или инструмент? Прогнозы-2027.

С 13:00 до 13:15 — Награждение «Ъ».

С 13:15 до 15:00 — Новые грани медиаиндустрии.

Поколенческий разрыв: как медиа должны адаптировать контент под разные поколения? Детский контент. Как дети определяют тренды?

Как развитие Smart TV меняет рынок рекламы и модель потребления контента?

Международная дистрибуция. Какие продукты «выстреливают» и почему?

Событийный маркетинг: тренды, кейсы, инструменты.

Блогосфера: мультиплатформенность, блогеры-предприниматели, маркировка рекламы.

Лицензирование и маркировка ИИ-контента: перспективы, тренды, кейсы.

Среди спикеров:

Александр Сироватский, управляющий партнер Media Instinct Prime.

Денис Назаров, заместитель генерального директора Телецентра «Останкино», начальник управления по рекламе и связям с общественностью.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Алексей Омельченко, генеральный директор Sunlight Indoor.

Надежда Жуковская, директор по связям с общественностью «Медиалогии».

Василий Черный, директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics.

Евгения Лысенко, директор по стратегии «СберСеллера».

Евгения Логинова, генеральный директор оператора цифровых экранов в переходах московского метро и МФЦ РФ «ЭФИР».

Тина Гогинян, коммерческий директор Insight Media.

Александр Аксенов, руководитель направления рекламных проектов CDEK.

Дарья Лебедева, директор по стратегическому развитию VK.

Подробнее о конференции, а также прямая трансляция, которая состоится 1 декабря, доступны по ссылке.