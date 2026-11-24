01.12.2026 года Место проведения: Москва, Гоголевский бульвар, 8, арт-холл «Музосфера»
2026 год стал временем тектонических сдвигов: трафик дорожает, бюджеты сжимаются, налоговые изменения меняют правила планирования, а аудитория дробится на поколения с разными языками и форматами. Конференция «Итоги года. Медиапространство» — место, где мы не фиксируем проблемы, а анализируем и проектируем решения. Присоединяйтесь к диалогу, который определит, каким будет медиарынок в 2027 году.
С 10:00 до 10:30 — Регистрация. Приветственный кофе.
С 10:30 до 12:30 — Пленарная дискуссия. От конкуренции к кооперации: пересборка медиаиндустрии.
- Как изменился рынок потребления контента?
- Трансформация ожиданий рекламодателя в новой медиареальности.
- От борьбы за аудиторию — к осознанным партнерствам: как это меняет рынок?
- Кризис трафика.
- Новая роль человека в эпоху ИИ. ИИ — конкурент или инструмент?
- Прогнозы-2027.
С 13:00 до 13:15 — Награждение «Ъ».
С 13:15 до 15:00 — Новые грани медиаиндустрии.
- Поколенческий разрыв: как медиа должны адаптировать контент под разные поколения? Детский контент. Как дети определяют тренды?
- Как развитие Smart TV меняет рынок рекламы и модель потребления контента?
- Международная дистрибуция. Какие продукты «выстреливают» и почему?
- Событийный маркетинг: тренды, кейсы, инструменты.
- Блогосфера: мультиплатформенность, блогеры-предприниматели, маркировка рекламы.
- Лицензирование и маркировка ИИ-контента: перспективы, тренды, кейсы.
Среди спикеров:
- Александр Сироватский, управляющий партнер Media Instinct Prime.
- Денис Назаров, заместитель генерального директора Телецентра «Останкино», начальник управления по рекламе и связям с общественностью.
- Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding.
- Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.
- Алексей Омельченко, генеральный директор Sunlight Indoor.
- Надежда Жуковская, директор по связям с общественностью «Медиалогии».
- Василий Черный, директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics.
- Евгения Лысенко, директор по стратегии «СберСеллера».
- Евгения Логинова, генеральный директор оператора цифровых экранов в переходах московского метро и МФЦ РФ «ЭФИР».
- Тина Гогинян, коммерческий директор Insight Media.
- Александр Аксенов, руководитель направления рекламных проектов CDEK.
- Дарья Лебедева, директор по стратегическому развитию VK.
Подробнее о конференции, а также прямая трансляция, которая состоится 1 декабря, доступны по ссылке.