Концентрация рекламных размещений на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета» за январь-август 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2025-го. На Ozon, напротив, доля крупнейших рекламодателей выросла. Такие данные приводятся в исследовании Easy Commerce — технологического партнера Okkam , проанализировавшего рекламную активность на ведущих российских маркетплейсах и в онлайн-ретейле. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Согласно данным отчета, на Wildberries 20% рекламодателей обеспечили 62% размещений на главной странице против 70% годом ранее. На «Яндекс Маркете» показатель снизился с 84% до 73%. На Ozon он, напротив, увеличился с 82% до 84%. Таким образом, на первых двух площадках больше возможностей для размещения получили бренды второго эшелона, тогда как на Ozon видимость сместилась в сторону лидеров.

За исследуемый период на главных страницах Ozon разместились 1,5 тыс. уникальных брендов — на 400 больше, чем за весь 2025 год. На Wildberries их число составило 470 против 690, на «Яндекс Маркете» — 650 против 710. Поскольку 2026 год еще не завершился, итоговые показатели могут измениться.

В Easy Commerce отмечают, что на динамику числа рекламодателей влияют макроэкономические факторы. Отток части селлеров с маркетплейсов начался еще в четвертом квартале 2025 года, а рост стоимости тысячи показов (CPM) заставляет бренды оптимизировать бюджеты на продвижение внутри онлайн-ретейл-медиа.

В связи с этим эксперты скорректировали прогнозы объема рынка: оценка на 2026 год снижена на 64 млрд руб., на 2027-й — на 32 млрд руб. относительно предыдущего прогноза. При этом сегмент онлайн-ретейл-медиа сохранит первое место среди медиаканалов. По оценке Easy Commerce, в 2027 году он вырастет на 41%, до 1,227 трлн руб.

Рекламные категории на площадках различаются. На Ozon лидируют продукты питания (27% размещений) и товары для красоты и здоровья (13%). Наибольший годовой прирост показала категория продуктов питания — 13%, преимущественно за счет Ozon Fresh.

На Wildberries основные рекламодатели представляют категории одежды и обуви (31%), а также красоты и здоровья (17%). Последняя прибавила 5%. На «Яндекс Маркете» чаще всего продвигают электронику (22%), бытовую технику (14%) и автотовары (10%). В автокатегории рост составил 5%.

Среди ретейл-сервисов по числу брендов на главной странице лидирует «Самокат» — 490 за январь-август 2026 года против 620 за весь предыдущий год. В «Яндекс Лавке» показатель вырос до 330 с 270, а в «Детском мире» составил 230 против 250.

В структуре размещений сервисов доставки заметную долю занимает готовая еда: 10% в «Самокате» и 11% в «Яндекс Лавке». В «Самокате» также активно рекламируются мороженое и десерты (6%), лимонады (4%), в «Яндекс Лавке» — сладости (6%), йогурты и творожки (6%). В «Детском мире» лидируют подгузники (9%), детские товары (8%) и детская одежда (7%).

На всех исследованных площадках среди наиболее заметных брендов лидируют собственные торговые марки (СТМ). Их доля составляет 21,1% на Wildberries, 19,1% на Ozon (в том числе 12,4% у Ozon Fresh), 10,3% у «Яндекса», 22,3% в «Самокате», 20,4% в «Яндекс Лавке» и 21,6% в «Детском мире».

Как отмечают авторы исследования, конкуренция за главную страницу идет уже не только между брендами, но и между брендом и самой площадкой. Онлайн-площадка выступает и как канал, и как конкурент за внимание покупателя.

Отдельно эксперты Easy Commerce оценили влияние рекламной активности на выручку. Анализ данных «Яндекс Лавки» за январь-август 2026 года, охвативший 20 категорий, 300 бренд-категорий и 7 тыс. наблюдений, показал, что увеличение доли рекламных показов на 10 п. п. связано с ростом выручки на 4,5%.

Максимальный эффект приходится на первую неделю после увеличения показов. На второй неделе сохраняется 90% первоначального эффекта, на третьей — 80%, на четвертой — 65%. К шестой неделе остается 10%. По оценке исследователей, для поддержания роста продаж брендам необходимы регулярные размещения.

Также на четырех из пяти исследованных площадок увеличилась доля click-out-размещений, которые переводят пользователя на внешний ресурс. На «Яндекс Маркете» она выросла с 13,1% в 2025 году до 16,5% в 2026-м, на Ozon — с 11,5% до 14,3%, на Wildberries — с 3,3% до 6,6%, в «Детском мире» — с 2% до 5,6%.

Исключением стала «Пятёрочка», где показатель снизился с 6,8% до 5,4%. При этом 64% click-out-размещений приходится на главные страницы, 21% — на категории и каталоги, 15% — на разделы акций и промо.