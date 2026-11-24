Реклама с использованием искусственного интеллекта (ИИ) может стать одним из самых заметных форматов в ближайшие годы. Так считают 69% участников опроса Getblogger (входит в МТС Ads). Сейчас такой формат интересует лишь 15% опрошенных. Результаты исследования есть в распоряжении Sostav.

Похожая ситуация наблюдается с виртуальными персонажами: 31% респондентов ожидают увеличения их присутствия в рекламе, но на данный момент этот формат привлекает лишь 13% участников исследования. Еще 25% опрошенных прогнозируют рост рекламных интеграций у блогеров.

Наибольший интерес аудитории вызывают персонализированные форматы. Рекламу, адаптированную под интересы и предпочтения пользователей, назвали 27% респондентов. Интерактивные истории заняли второе место — их выбрали 25% опрошенных. Игры и интерактивные видео от брендов набрали по 21%, персонализированные видео — 20%.

Среди других форматов, использование которых, по мнению участников исследования, будет расширяться, — короткие видео (23%), реклама в мессенджерах (21%) и внутри игр (18%). Интерактивную рекламу и коллаборации брендов перспективными считают по 15% опрошенных.

Персонализированную рекламу и цифровую наружную рекламу отметили по 10% участников исследования. Наименьший потенциал респонденты видят у AR-фильтров: этот формат назвали перспективным только 3% опрошенных.