Mediascope: аудитория 40+ формирует больше половины интернет-активности в России

Люди старшего возраста становятся все более заметной частью российской интернет-аудитории. Так, наиболее активно с 2022 года растет проникновение интернета среди пользователей 55−69 лет и 70+. Теперь на аудиторию 40+ приходится 51% интернет-активности в России.

За четыре года охват интернета среди аудитории 40−54 лет вырос с 89% до 96%, среди пользователей 55−69 лет — с 64% до 81%, а в группе 70+ — с 31% до 37%. Для сравнения, среди аудитории 12−24 лет показатель не вырос, а среди 25−39-летних увеличился только на 2%.

В отдельных категориях вклад старших пользователей превышает средний уровень интернет-активности. В частности, аудитория 40+ формирует 61% активности в поиске, 64% — в книгах, 67% — в банковских сервисах, 81% — в почте и 81% — в новостях.

В социальных медиа на пользователей старше 40 лет приходится 48% активности, в электронной коммерции — 62%, а в играх — 57%.

Заметную роль в старших возрастных группах играют игры. Доля игровой активности составляет 12% у пользователей 40−54 лет, 13% у 55−69-летних и 12% у аудитории 70+. При этом набор наиболее популярных мобильных игр существенно меняется с возрастом. После 70 играют в Mahjong, «Нарды», «Судоку» и Tile Explorer.

Отдельный блок исследования посвящен электронной коммерции. На поиск товаров в e-commerce приходится 8% интернет-активности аудитории 40−54 лет и 8% у пользователей 55−69 лет, тогда как у 12−24-летних показатель составляет 3%, а у 25−39-летних — 6%. У аудитории 70+ доля составляет 7%.

Интересы пользователей в e-commerce также меняются с возрастом. Среди мужчин 40−54 лет в числе наиболее популярных категорий — стройка и ремонт, гаджеты, авто и мото, продукты, у мужчин 55−69 лет — стройка и ремонт, гаджеты, продукты и товары для дома. У мужчин 70+ лидируют продукты, стройка и ремонт, лекарства, гаджеты и товары для дома.

Ранее Dentsu назвала потребителей 55+ новой точкой роста для маркетинга.