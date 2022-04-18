В начале апреля время использования россиянами Instagram* сократилось до одной минуты в день

Компания Mediascope представила исследование аудитории социальных сетей (результаты есть в распоряжении Sostav). Согласно данным измерителя, время, проведённое населением России старше 12 лет на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram и TikTok, существенно не изменилось после блокировки Роскомнадзором (РКН) Facebook и Instagram (*обе соцсети запрещены в России и принадлежат Meta, которая является экстремистской и запрещена в РФ).

С 11 по 15 апреля россияне проводили во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в среднем по 19 и 5 минут в день соответственно. Это сопоставимо со временем их использования в начале февраля: для «ВКонтакте» оно составляло от 17 — 18 минут, для «Одноклассников» — от 5 до 6 минут. Время использования Instagram упало с 13 минут в начале февраля до 1 минуты 11−15 апреля.

Аналитики отмечают, что доля пользователей, проводящих в Instagram от 1 до 5 минут за сессию, увеличилась примерно с 25% до блокировки до более чем 50% после неё. До ограничений РКН около 25% российской аудитории Instagram проводило в приложении более часа за одну сессию. К 15 апреля доля таких пользователей сократилась примерно до 5%.

Согласно данным Mediascope, самая растущая за последние месяцы социальная сеть — Telegram. Именно на Telegram-каналы приходится немалая часть потребления новостного контента, к которому с 24 февраля наблюдается рост интереса во всех медиаканалах, включая социальные медиа, говорится в исследовании.

Рост аудитории Telegram в России усилился в последние недели также за счёт перетекания аудитории из Instagram. По той же причине растут показатели социальной сети — лидера по суточному охвату — «ВКонтакте». У Instagram и Facebook, напротив, ожидаемо сокращается количество ежедневных посетителей в связи с блокировкой ресурсов, подчёркивают аналитики.

Instagram была заблокирована в России 14 марта. Ранее на неё приходилось 15−20% всего потребления социальных сетей.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 87% опрошенных россиян назвали WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России) самым популярным мессенджером. С сентября по апрель доля пользователей Instagram сократилась вдвое — с 53% до 25%, а доля пользователей Telegram выросла на 13 п. п.