87% опрошенных россиян назвали WhatsApp* самым популярным мессенджером

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне признали самыми популярными мессенджерами и площадками WhatsApp (87%) (*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%). Исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ.

Аналитики отмечают, что с сентября 2021 года список самых распространённых соцсетей изменился незначительно. Так, WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» по-прежнему в тройке лидеров. При этом ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на 5 п.п.

В исследовании отмечается, что соцсеть Instagram (соцсеть заблокирована в России и принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) опустилась с четвёртой на восьмую строчку рейтинга, уступив своё место Telegram.

С сентября по апрель доля пользователей Instagram сократилась вдвое — с 53% до 25%, а доля пользователей Telegram выросла на 13 п. п. Доля ежедневных пользователей Instagram снизилась с 33% до 9%, а у Telegram выросла с 22% до 35%.

Соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России; соцсеть заблокирована в РФ) и Twitter также столкнулись с оттоком аудитории — доля пользователей Facebook сократилась с 21% до 11%, Twitter — с 11% до 7%.

Мессенджером Viber и сервисом коротких видео TikTok пользуются 37% и 35% россиян соответственно.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

По данным компании Cloudflare, TikTok стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году. Платформа обогнала Google, сместив его на второе место.

На прошлой неделе WhatsApp запустил сообщества — они позволяют объединять несколько близких по тематике групп. Их администраторы смогут решить, какие чаты добавлять в сообщества для общей рассылки контента.