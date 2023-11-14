Прогноз Media Instinct: объём рекламного рынка в 2023 году достигнет 746 млрд рублей

В этом году объём рекламного рынка в России составит 746 млрд руб. Таковы данные Media Instinct Group, представленные на «Большой конференции МТС Маркетолога».

Доля видео на медиарынке достигает 34%. Это ключевой формат для построения бренда. 27% из них приходится на телевидение, 5% — на интернет-ролики и 2% — на блогеров.

У перфоманс-рекламы 27%-ая доля. В первую очередь это контекнстная реклама и резко выросший e-com, отметили в Media Instinct.

Доля прочих форматов составляет 38%. На интернет-рекламу приходится 28%, на наружную — 8%, на радио — 2%.

Ранее сообщалось, что участники рекламного рынка ожидают увеличения продаж рекламы в России на 5−17% по итогам года. Однако рост затронет не все сегменты — печатную прессу ждёт дальнейшее падение в пределах 25%.