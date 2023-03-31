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31.03.2023 в 06:50

Участники рекламного рынка ждут роста продаж до 17% по итогам 2023 года

Однако увеличатся не все сегменты

Участники рекламного рынка ожидают увеличения продаж рекламы в России на 5−17% по итогам года. Однако рост затронет не все сегменты — печатную прессу ждёт дальнейшее падение в пределах 25%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентств.

Согласно прогнозу OKKAM (ex dentsu Russia) , рекламный рынок в России в 2023 году может вырасти на 17,3%, до 656,6 млрд руб. В NMi Group прогнозируют увеличение до 15%, в Group4Media до 13% при условии «отсутствия новых глобальных негативных факторов». Самая консервативная оценка у OMD OM Group : там полагают, что рынок увеличится на 5−7%.

При этом все опрошенные участники рынка сходятся во мнении, что тенденция не коснется рекламы в прессе. Аналитики Okkam связывают это с закрытием площадок, в том числе глянцевых журналов. Кроме того, после ухода основных зарубежных рекламодателей оставшиеся «предпочитают закупать рекламу у видеоплощадок и крупных блогеров», уточнили в агентстве.

Сами издатели, вопреки прогнозам экспертов, ожидают роста выручки от рекламы к концу 2023 года. Они напоминают, что к осени сегмент начал восстановление благодаря новым контрактам. Так, гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» ожидает рост выручки от рекламы на уровне 5−10% год к году. О повышении интереса рекламодателей к газетам утверждают и в ИД «Аргументы и факты».

Ранее комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России подсчитала, что суммарный объём рекламы по четырем медиасегментам — интернет, радио, пресса и ООН — в 2022 году составил 392 млрд руб., что лишь на 2% меньше, чем в 2021-м. Однако итоги телерекламного сегмента эксперты не смогли подвести из-за сложной экономической ситуации

рекламный рынок
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