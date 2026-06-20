Рост аудитории Ozon и Wildberries замедлился

В январе-мае 2026 года аудитория крупнейших российских маркетплейсов росла медленнее, чем годом ранее. По оценкам аналитиков МТС AdTech, число уникальных пользователей Ozon увеличилось на 3% год к году, а Wildberries — на 1%. Для сравнения: в 2025 году средний прирост аудитории составлял около 6%. Данные приводит «Коммерсантъ».

Участники рынка объясняют замедление несколькими факторами. Среди них — снижение потребительской активности, ограничения на работу интернета и приближение рынка электронной коммерции к пределу расширения.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что маркетплейсы уже охватили большую часть экономически активного населения страны. В таких условиях дальнейший рост будет обеспечиваться не столько за счет привлечения новых покупателей, сколько через увеличение частоты заказов, развитие дополнительных сервисов и экспансию на зарубежные рынки.

В Ozon сообщили, что платформой ежемесячно пользуются более 75% российских интернет-пользователей. Компания делает ставку на повышение вовлеченности аудитории.

Аналитики также указывают на влияние сберегательной модели потребления и снижение мобильного трафика на фоне ограничений в работе интернета и VPN-сервисов.