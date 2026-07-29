Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.07.2026 в 18:15

Маркетплейс «Магнит Маркет» меняет бизнес-модель

Платформа будет работать в штатном режиме до 6 сентября

1

Российский маркетплейс «Магнит Маркет» меняет бизнес-модель в сторону расширенной полки, дополняющей основной ассортимент «Магнита». С 6 сентября «Магнит Маркет» приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. А селлеры должны будут вывезти с площадки свои товары. Об этом пишут «Ведомости».

«Магнит Маркет» не закрывается и не прекращает работу с продавцами. Платформа отказывается от стратегии универсального маркетплейса и конкуренции с крупнейшими игроками рынка.

«Магнит» рассматривает «Магнит Доставку» как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Они смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах, ретейлер обеспечит экспресс-доставку товаров. Компания намерена протестировать новую операционную модель.

С 20 августа селлеры не смогут отгружать товары по модели FBS (доставка со склада продавца) через партнерские пункты выдачи заказов. Для этих целей продавцам будут доступны сортировочные центры и кросс-доки. До 31 августа ПВЗ приостановят работу. «Магнит Маркет» будет работать в штатном режиме до 6 сентября.

Маркетплейс будет поддерживать продажи с помощью акций, промокодов и продвижения в экосистеме «Магнита». Платформа сообщит отдельно о дальнейшем формате работы и порядке возврата товаров.

«Магнит Маркет»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.