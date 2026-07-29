Российский маркетплейс «Магнит Маркет» меняет бизнес-модель в сторону расширенной полки, дополняющей основной ассортимент «Магнита». С 6 сентября «Магнит Маркет» приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении для покупателей. А селлеры должны будут вывезти с площадки свои товары. Об этом пишут «Ведомости».

«Магнит Маркет» не закрывается и не прекращает работу с продавцами. Платформа отказывается от стратегии универсального маркетплейса и конкуренции с крупнейшими игроками рынка.

«Магнит» рассматривает «Магнит Доставку» как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. Они смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах, ретейлер обеспечит экспресс-доставку товаров. Компания намерена протестировать новую операционную модель.

С 20 августа селлеры не смогут отгружать товары по модели FBS (доставка со склада продавца) через партнерские пункты выдачи заказов. Для этих целей продавцам будут доступны сортировочные центры и кросс-доки. До 31 августа ПВЗ приостановят работу. «Магнит Маркет» будет работать в штатном режиме до 6 сентября.

Маркетплейс будет поддерживать продажи с помощью акций, промокодов и продвижения в экосистеме «Магнита». Платформа сообщит отдельно о дальнейшем формате работы и порядке возврата товаров.