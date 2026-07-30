Число селлеров постепенно сокращается

В первом полугодии 2026 года количество новых компаний, зарегистрированных в сфере интернет-торговли, сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58,2 тыс. Одновременно число ликвидаций выросло почти на 20%, до 76,4 тыс. Об этом сообщает «Коммерсант».

Совокупное количество зарегистрированных организаций в сфере онлайн-торговли на конец июня составило 456,7 тыс. Снижение показателя зафиксировано впервые с 2021 года. 92% существующих на рынке онлайн-торговли организаций работают в качестве индивидуальных предпринимателей.

Эксперты связывают отрицательную динамику с замедлением роста рынка электронной коммерции и снижением доходности бизнеса на маркетплейсах. По данным участников отрасли, открывать и развивать онлайн-магазины становится сложнее из-за роста комиссий торговых площадок, удорожания логистики и увеличения сопутствующих расходов. Наибольшие риски несут предприниматели с низкомаржинальными товарами и небольшими объемами продаж.

Дополнительным фактором давления стали перебои в работе логистической инфраструктуры, в том числе из-за атак на склады маркетплейсов. В этих условиях продавцы все чаще переходят на модели хранения товаров на собственных складах, сокращают товарные запасы и рассматривают возможность работы с альтернативными, в том числе нишевыми, торговыми площадками.

По оценкам представителей отрасли, рынок постепенно покидают наиболее слабые игроки, а дополнительное влияние оказывает усиление контроля за дроблением бизнеса. Если текущие условия сохранятся, в ближайшей перспективе число активных селлеров может сократиться еще на 5−15%.