Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 06:10

Маркетплейсы не смогли договориться о единых принципах добросовестной работы

Не все участники рынка поддержали меморандум

Wildberries & Russ, Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках, предусматривающий добровольное исполнение части требований будущего закона о платформенной экономике, сообщает РБК.

Компании обязались поддерживать российских производителей, повышать прозрачность взаимодействия с партнерами и бороться с контрафактом.

Однако «Яндекс» и «Мегамаркет» отказались присоединиться к документу. В «Яндексе» пояснили, что меморандум не содержит положения об ограничении скидок, финансируемых самими площадками. Компания предлагала ввести лимит на такие скидки — не более 10% от оборота. В «Мегамаркете» заявили, что поддерживают идею, но хотят сначала провести внутреннюю оценку условий соглашения.

Кроме того, Ozon и Wildberries разошлись во мнениях по вопросу участия банков в программах лояльности. Ozon выступил за равный доступ всех банков к акциям и скидкам на площадке, а Wildberries предлагает индивидуальные переговоры на взаимовыгодных условиях. Компании зафиксировали эти разногласия в приложении к меморандуму.

Ранее Минэкономразвития разработало проект правил проверки продавцов и товаров на цифровых платформах, таких как Ozon и Wildberries, который станет подзаконным актом к закону о платформенной экономике. С 1 октября 2026 года маркетплейсы будут обязаны автоматически сверять данные о партнерах и товарах с государственными реестрами при их регистрации и размещении на площадках.

меморандум
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.