Реже всего опаздывают на работу сотрудники старше 45 лет

77% опрошенных россиян никогда не опаздывают на работу, 13% опаздывают несколько раз в год, 4% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в неделю. Реже всего опаздывают на работу респонденты старше 45 лет. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

Среди опрошенных младше 34 лет никогда не опаздывают на работу 77%, среди тех, кому от 35 до 44 лет, — 74%, среди лиц 45 лет и старше — 82%.

Среди лиц с высшим образованием никогда не опаздывают на работу 77%, среди россиян со средним профессиональным образованием — 82%. Среди респондентов с доходом до 100 тыс. руб. в месяц никогда не опаздывают 76%, среди тех, кто получает от 100 тыс. до 150 тыс. руб., — 73%, среди зарабатывающих больше 150 тыс. руб. — 77%.

За 17 лет число россиян, которые никогда не опаздывают на работу, выросло более чем в два раза. Если в 2009 году их насчитывалось 35%, то сейчас — 77%.

74% интервьюируемых обычно опаздывают на работу на 10−15 минут, 10% — на полчаса, 3% — на час и более.

Основные причины опозданий: проблемы с общественным транспортом (34%), пробки на дорогах (28%), форс-мажорные (16%) и личные (8%) обстоятельства, семейные обязанности (7%), неорганизованность (4%) и долгие сборы на работу (4%).

В опросе участвовали 900 экономически активных россиян старше 18 лет, время от времени опаздывающие на работу.