Россияне стали реже путешествовать

Россияне стали путешествовать реже, но оставлять на отдых почти на 40% больше. Таковы данные платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), основанные на статистике трафика, заказов и оборота за туристические сезоны 2024−2026 годов. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Пиковым месяцем остается июль. В июле 2024 года было зафиксировано почти 280 тыс. переходов и 7,8 тыс. заказов. Летом 2025 года трафик снизился на 42%, до 163,1 тыс. переходов, количество заказов — почти на 48%, до 4,1 тыс. Средний чек практически не изменился и составил 13,3 тыс. руб. против 14 тыс. руб. годом ранее.

В январе 2026 года средний чек вырос на 38%, до 19,4 тыс. руб. В мае рост составил 31%, до 28,9 тыс. руб. Рекорд пришелся на июнь: средний чек увеличился почти на 40%, до 25 тыс. руб.

Денежный оборот рынка вырос в феврале этого года на 32% год к году, в марте и апреле — почти на 28%, в мае — на 48,8%, в июне — на 54,6%. Число заказов увеличивается медленнее: от 19% до 27% в зависимости от месяца.

По итогам анализируемого периода, несмотря на сокращение общего числа заказов почти на 40%, совокупный денежный оборот рынка снизился на 2,3%. Это произошло на фоне роста среднего чека почти на 27%, до 18,3 тыс. руб. Рост среднего чека аналитики связывают с увеличением стоимости туристических продуктов и изменением структуры спроса.

Если раньше ключевыми драйверами роста рынка были объем трафика и число заказов, то теперь все большую роль играют средний чек, конверсия и способность бизнеса монетизировать спрос при изменении потребительского поведения.