Маркетплейсы готовят запуск сервисных хабов в московских ТЦ

В 2026 году в одном-двух московских торговых центрах (ТЦ) могут открыться первые сервисные хабы маркетплейсов. Об этом РИА «Недвижимость» сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева. Какие именно маркетплейсы и ТЦ будут участвовать в эксперименте, эксперт не уточнила.

По ее словам, переговоры между торговыми центрами, маркетплейсами и ретейлерами продолжаются уже около года и находятся на завершающей стадии. Стороны обсуждают условия контрактов и оценивают объем необходимых инвестиций. Пилотные проекты планируется реализовать в торговых центрах, входящих в число крупнейших объектов столицы.

Одним из ключевых вопросов остаются регуляторные аспекты. В частности, участникам рынка необходимо определить формат взаимодействия с учетом того, что маркетплейсы не относятся к классической торговле. Также обсуждается финансовая модель, которая позволит ретейлерам сохранить рентабельность при работе одновременно с торговыми центрами и онлайн-площадками.

Эксперт отметила, что пункты выдачи заказов (ПВЗ) уже давно представлены в торговых центрах. Например, сеть Wildberries насчитывает около 400 ПВЗ в российских ТЦ. Однако новый формат предполагает более глубокую интеграцию онлайн- и офлайн-каналов продаж.

Концепция сервисных хабов предусматривает создание бесшовного клиентского пути и запуск межмагазинной доставки. Такой механизм позволит покупателям оперативно получать товары из других магазинов, если нужного размера или модели не оказалось в конкретной точке продаж.

«Суть концепции, которая сейчас обсуждается, — это межмагазинная доставка. Мы сегодня знаем, что 50% зумеров отказываются от товара, если ждут его более 10 часов. Используя эту статистику, мы понимаем, что, если человек заказал что-то на маркетплейсе, пришел в магазин в ТЦ, но размер не подошел, то есть возможность межмагазинной доставки — из магазина в ПВЗ. Так что это такая многослойная модель, которая с нашей точки зрения действительно изменит противостояние между офлайном и онлайном», — резюмировала Кермедчиева.

Ранее эксперты высказывали мнение, что ценовой разрыв между маркетплейсами и традиционной розницей в России в ближайшие годы будет сокращаться. Сейчас он достигает 10−30% в зависимости от категории товаров, однако после ужесточения регулирования может уменьшиться в два-три раза.