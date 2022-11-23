Артём Журавлёв и Майя Бесерриль, Paygine: как появилась замена Apple и Google Pay

В этом году жители России столкнулись с массовым уходом привычных платежных сервисов и приложений. Быстро найти адекватную замену сервисам не получилось, что привело к негативному клиентскому опыту. В сентябре 2022 года на рынок вышел продукт Method, который даёт возможность оплачивать покупки с помощью телефона. Как появилась замена Apple и Google Pay, Sostav рассказали продакт-менеджер Paygine Артём Журавлёв и директор по маркетингу Paygine Майя Бесерриль Перес.

Как и почему возникла идея

«Мы всегда специализировались на платежных сервисах. После ухода с рынка платежей Apple и Google Pay наша команда начала в экстренном режиме генерировать идеи. Мы хотели сделать не только равноценную замену, а что-то большее. В это время стали появляться различные решения, которые подразумевали переход в приложение банка и оплату внутри него», — рассказывает Артём Журавлёв.

Так, например, работает СБП (Система быстрых платежей) — пользователь нажимает кнопку оплаты, выбирает банк и автоматически переходит в мобильное приложение. У такого метода есть ряд недостатков. Например, покупатель не получает кэшбек. К тому же, сейчас многие приложения российских банков недоступны в сторах.



Производить оплату пластиковой картой более привычно, но неудобно. Плательщики забывают брать её с собой, а P2P-перевод зачастую включает комиссию или ограничения по бескомиссионным переводам. В итоге человек сталкивается с ограничениями при выборе оплаты.

Возникшие трудности коснулись и владельцев офлайн-точек продаж. «Наши партнёры заметили, что пользователи смартфонов с операционной системой iOS потеряли возможность оплачивать покупки виртуальными подарочными картами», — отмечает продакт-менеджер компании. Всё из-за того, что для этого необходимо было ввести данные карты в приложение Wallet, а MirPay доступен только на Android-устройствах, у которых есть NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных на небольших расстояниях, которая сейчас часто используется для оплаты с помощью носимых устройств, смартфонов или умных часов — прим. Sostav).

Артём Журавлёв, продакт-менеджер Paygine: Таким образом, офлайн бизнесу нужен был инструмент, который способен принимать виртуальные карты, а людям — возможность производить оплату быстро, легко и без пластика. Это дало нам мотивацию дать рынку такой инструмент.



Мы учли опыт компаний, составили список всех спорных моментов и начали реализацию собственного сервиса. В итоге получилось решение для оплаты через считывание QR-кода или NFC, а не через торговый эквайринг. Затем мы добавили альтернативные способы СБП и «Яндекс Pay». Далее адаптировали интерфейс и добавили опцию сохранения карт.

Как реализовывали проект

В Paygine проанализировали, как обычно происходит оплата в офлайн-магазинах. Сейчас есть разные способы: наличные, торговый эквайринг, СБП, MirPay, перевод на банковскую карту. «Также мы выяснили, что привычка платить телефоном у людей осталась», — подчеркнул Артём Журавлёв.

Этот поведенческий паттерн навёл компанию на мысль, что в новом продукте можно использовать NFC-технологию, которая позволяет пользователю открывать нужную ссылку на оплату. Тем, у кого нет специального чипа, подойдет QR-код, который считывают практические все современные мобильные устройства. Для удобства плательщиков сделали специальную метку, которая содержит оба способа и располагается возле кассы.

Под продукт выделили собственную отдельную команду разработчиков, проджект-менеджеров, дизайнеров, продактов. «Мы поделились с ними нашим API (Application Programming Interface, описание способов взаимодействия программ друг с другом — прим. Sostav) и частью технологий, чтобы собрать опыт всех наших текущих сервисов и объединить его в одно готовое платёжное решение», — рассказывает Артём Журавлёв.

Появление продукта

Название продукта появилось не сразу. В компании долго придумывали разные варианты, и выбрали Method — «это самый применимый термин в сфере программирования».

Суть продукта заключается в том, что пользователю доступны различные способы получения ссылки на оплату, например с помощью NFC или QR-кода. Как только человек переходит по ссылке, в браузере мобильного устройства открывается платёжная страница, представляющая собой Wallet, в котором предложено несколько вариантов оплаты.

Чтобы понять, как лучше разместить QR-код и NFC-метку, в Paygine провели исследование. Оптимальным оказался вариант, когда два элемента расположены по-отдельности на одной платежной метке. «Так пользователи понимают, что у них есть выбор. Когда иконка с NFC размещена внутри QR-кода, это становится неочевидным — мы отказались от такого варианта», — пояснил Артём Журавлёв.

Опросы проводились в кофейнях, парках, публичных местах, где люди могли бы произвести оплату. Впервые сервис Method был представлен на ПЛАС-форуме «Платежный бизнес 2022» в сентябре.

Майя Бесерриль Перес, директор по маркетингу Paygine: На нашем стенде была введена механика, в которой человеку было предложено купить кофе за символическую сумму 10 руб., чтобы испытать Method. Наиболее часто люди прикладывали телефон, когда видели наш второй макет, а до этого сканировали. Многие пользователи сразу сканировали, но мы хотели достичь такого результата чтобы люди не боялись прикладывать телефон.

Креатив

«Для оформления стенда в качестве ключевого изображения мы использовали креатив с терминалом, который уплывает в отпуск, на заслуженный отдых. Вернувшись, он рассказывает истории о том, как провёл время, пластиковым карточкам», — рассказывает Майя Бесерриль Перес. На стойке для общения с посетителями выставки был размещен QR-код, отсканировав который пользователь попадал на лендинг, знакомился с продуктом и мог оставить заявку на подключение сервиса.

«На посадочной странице мы используем этот же креатив с анимацией для привлечения внимания, обозначаем проблемы, рассказываем, кому подходит сервис и описываем процесс подключения», — пояснила директор по маркетингу Paygine.

Для бренда подобрали яркие и сочные цвета, ориентируясь на пользователей, которые так или иначе связаны с технологиями, бизнесом.

Так как компания создаёт платёжные сервисы, надежность и безопасность лежат в основе её деятельности. Поэтому в Paygine выбрали деловой шрифт, без засечек, который максимально прост для восприятия и подходит для использования как на веб-ресурсах, так и на печатных носителях.

Позиционирование и продвижение

Позиционирование Method выстраивается вокруг инновационности решения, поскольку на российском рынке нет аналогичных сервисов, отмечает Майя Бесерриль Перес. Кроме того, Method привлекает внимание не только крупных компаний, но и самозанятых, ИП, малого и среднего бизнеса. «Предоставляем услуги вне зависимости от размера бизнеса клиентов. И это определяет особые требования к уровню наших технологий и надежности систем. Мы доносим до аудитории, что продукт удобен и безопасен», — поясняет она.

Майя Бесерриль Перес, директор по маркетингу Paygine: Чтобы рассказать о новой платформе, мы используем выступления на мероприятиях, близких к нашей тематике. Например, «Платежный бизнес», TechWeek и другие. Также запускаем имиджевые баннеры, рекламу в социальных сетях и публикуем статьи в отраслевых изданиях. Недавно вышло большое интервью в «Национальном банковском журнале».

Заключение

Работа над созданием продукта Method дала возможность развивать бизнес Paygine в офлайн-направлении. Теперь, когда к компании обращаются партнёры для подключения интернет-эквайринга, её специалисты уточняют, есть ли у их бизнеса офлайн-точки. Тем самым закрывается их потребность в приёме платежей.

В Paygine планируют внедрить Method во все известные системы учёта, чтобы любой партнёр мог быстро подключить решение и пользоваться сервисом так же, как он пользуется интегрированным POS-терминалом. Для реализации этого замысла, компания сейчас ведёт коммуникации с провайдерами кассового ПО для автоматизации торговли.

В компании считают, что у бесконтактной оплаты огромный потенциал развития. Люди уже могут платить c помощью биометрии, прикладывая телефон к NFC-метке или считывая QR. Это мотивирует экспертов Paygine следить за тенденциями и интегрировать новые платёжные решения на рынке в сервис Method.