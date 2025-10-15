Как FLYFILM превратил ребрендинг в драйвер маркетинга и роста

За восемь лет FLYFILM прошел путь от первых дрон-съемок в рекламных роликах до продакшна полного цикла, работающего по всей России и за ее пределами. Ребрендинг и перезапуск сайта стали не просто внешним апгрейдом, а инструментом, который перестроил маркетинг компании и сделал ее узнаваемой среди крупных брендов.

Старт: аэросъемка как отправная точка

FLYFILM появился восемь лет назад из увлечения воздушной съемкой. В самом начале, приобретая первый профессиональный дрон вместе с партнером, основатель компании Антон Шевелев начал осваивать тогда еще новый и перспективный инструмент для индустрии. Он лично управлял квадрокоптерами, создавая кадры для кино, клипов и рекламы. Чтобы сразу выйти на профессиональный уровень, Антон инвестировал в оборудование: заняв средства, отправился в Гонконг за коммерческим дроном высокого класса. Этот шаг дал технологическое преимущество и стал отправной точкой будущего продакшена.

Бренд на старте: имя «под реальность» и первый брендбук

Запуская продакшн, команда планировала работать под названием FLYFILM, однако домен flyfilm.ru на тот момент был недоступен. Так в названии появилась приставка Pro — вынужденная мера, которая закрепилась на годы вперед.

Параллельно сформировался первый фирменный стиль, что стало возможным благодаря случайности и поддержке профессионального сообщества. Один из дизайнеров-фрилансеров, узнав о запуске продакшена, по собственной инициативе и безвозмездно подготовил брендбук: логотип (ярко-красный знак, напоминающий «глазок») и базовые элементы айдентики. Эта система прослужила компании первые годы, помогла быстро обрести узнаваемый визуальный образ и уверенно стартовать.

Рост компетенций и запрос на обновление

По мере развития FLYFILM вышел за рамки узкой специализации и сформировался как продакшн полного цикла: от креативной разработки и съемки рекламных и корпоративных видео до постпродакшна, графики и анимации. На этом этапе стало очевидно, что первоначальная визуальная система устаревает, а сайт, построенный в логике «красивое портфолио без текста», не отвечает задачам бизнеса: посетители не понимали спектр услуг и ценностное предложение, площадка практически не работала на SEO и не формировала доверия у крупных заказчиков.

К этому добавился фактор аналитики: компания начала тестировать контекстную рекламу и увидела, что значительный трафик не конвертируется в заявки, пользователи уходили с сайта. Это стало катализатором для пересборки не только сайта, но и бренда: команда поняла, что нужно выстроить системную коммуникацию и превратить сайт в рабочий инструмент продаж.

Инсайт рынка: «Pro» мешает запоминанию

Маркетинговая команда FLYFILM провела серию опросов среди клиентов, партнеров и подписчиков в соцсетях, чтобы понять, как воспринимается бренд. Обратная связь оказалась единодушной: приставка Pro усложняет произношение и запоминание, дробит имя на две части и не добавляет смысла. Вывод — бренд следует упростить.

Решение: возвращение к FLYFILM и преемственность в айдентике

Дальнейшие шаги были прагматичными. Стало возможным приобрести домен flyfilm.ru, и компания вернулась к исходному названию FLYFILM. Айдентика получила апдейт с сохранением преемственности: ключевые шрифты и фирменные цвета остались, графика и композиция логотипа были аккуратно переработаны под новое, более лаконичное имя.

Антон Шевелев, основатель FLYFILM: Мы поняли, что бренд должен быть простым и легко запоминающимся. Ребрендинг стал не только внешним обновлением, но и переосмыслением того, кто мы есть и как хотим говорить с аудиторией. Мы увидели, что бренд — это не только про картинку. Это про то, как с нами общаются клиенты, как работает сайт, как мы конвертируем интерес в диалог. Ребрендинг стал для нас инструментом роста, а не просто обновлением логотипа.

Перезапуск сайта: от витрины к воронке

Ребрендинг сопровождался полной переработкой сайта: команда провела аудит UX и контента, обозначила болевые точки (неочевидная навигация, недостаток смысла на страницах, отсутствие «дорожной карты» для клиента), сформировала новую структуру. Обновленный ресурс получил:

понятную архитектуру и навигацию по услугам;

страницы кейсов с задачами и решениями;

разделы блога и новостей, чтобы говорить с рынком на регулярной основе;

тексты, ориентированные на клиента и запросы поиска.

Главный эффект команда увидела сразу: поток заявок пошел с первых недель после запуска. Количество обращений выросло кратно, а реклама, наконец, стала окупаться — сайт перестал быть барьером и стал рабочей воронкой для бизнеса.

Системный маркетинг и эффект от запуска

Перезапуск бренда стал стартовой точкой для full marketing-подхода: FLYFILM настроил работу сайта как центра всей коммуникации, усилил SEO, начал планомерно вести соцсети, активнее выходить в медиа. Компания регулярно публикует материалы, делится закулисьем проектов, разборами производственных решений, формирует экспертный образ в отрасли.

По данным компании, после обновления вырос отклик от посетителей, увеличилось количество обращений через сайт и активность в соцсетях: ресурс стал выполнять роль понятной «точки входа», а не просто «витрины».

«Теперь сайт действительно работает на нас, мы ежедневно видим отклик от аудитории», — отмечает Антон Шевелев.

Экспертиза и масштаб: что стоит за брендом

Сегодня FLYFILM — это не «ребята с дронами», а продакшн с устоявшимися процессами и широкой экспертизой. По данным компании:

8+ лет работы на рынке;

300+ реализованных проектов;

12 постоянных сотрудников в штате;

география съемок — по всей России и включая Южную Африку.

Рост стал возможен благодаря принципиальному подходу к качеству: тщательному планированию производственного цикла, сильной режиссуре и операторской школе, отточенному постпродакшну, а также понятной и уважительной коммуникации с клиентами на каждом этапе. По отзывам партнеров, FLYFILM — «команда профессионалов», чей результат «нередко превосходит ожидания»: это отражается и в повторных обращениях, и в расширении масштаба задач.

Что дальше

Обновление бренда и перезапуск сайта стали для компании фундаментом под дальнейший рост. Сейчас FLYFILM использует ребрендинг как точку выхода за пределы классического видеопродакшна. Вместе с заявками на ролики начали приходить запросы на ведение социальных сетей и сопутствующие digital-услуги. Команда рассматривает это как органичное развитие в сторону цифрового маркетинга: расширяет функционал, привлекает специалистов по визуализации и работает над проектами в брендинге, дизайне и презентациях. Такой шаг позволяет слышать запросы клиентов и отвечать на них более комплексно.