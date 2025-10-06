CleverData Join: от CDP до умной AI-платформы для маркетинга и точной сегментации

В 2025 году компания CleverData (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) трансформировала CleverData Join из классической CDP в решение для автоматизации маркетинга удержания. Движок идентификации, построение профиля и сегментации, AI-помощник для генерации контента, инструменты обогащения данных и менеджер тегов — это не полный перечень функционала платформы. Ежедневно в платформе обрабатывается свыше 75 млн идентифицированных профилей клиентов и 570 млн неидентифицированных профилей, а также поддерживается высокая производительность — 11 тыс. RPS (скорость загрузки событий в систему). Кроме того, вместе с партнером Goodt (вместе с CleverData входит в IT-холдинг LANSOFT) эксперты внедрили аналитику на базе решения Insight, что позволяет пользователям создавать впечатляющие дашборды и отчеты. О ключевых обновлениях, меняющих представление о customer-centric маркетинге, Sostav рассказали представители компании.

Мы понимаем, что управление коммуникациями с клиентами — это сложно

Современные маркетологи сталкиваются с системными проблемами из-за технологической ограниченности платформ. Это приводит к необходимости привлекать IT-специалистов для сегментации, рискам безопасности из-за использования сторонних сервисов и техническим сбоям, таким как дублирование сообщений клиентам. Кумулятивный эффект — снижение выручки с базы клиентов и лояльности, рост оттока и падение ключевых метрик (open rate, click-through rate). Решение требует стратегического пересмотра martech-инфраструктуры для перехода к проактивному управлению клиентским опытом.

Campaign Assistant: сердце персонализации CleverData с вашими клиентами

В платформе добавлена функция триггерных сценариев для мгновенной реакции на действия пользователя, она разрешает создавать адаптивные кампании — от брошенной корзины до проявленного интереса к определенной категории товара. Гибкие настройки позволяют использовать данные о посещениях клиентами сайта компании (через собственный тег-менеджер) или события из API. Real-time движок сегментации улавливает отдельные события или их последовательность, давая полный контроль над вовлечением клиента и обеспечивая запуск механики подстройки сайта.

В триггерных сценариях CleverData появился узел «Отправка HTTP-запроса», он взаимодействует с внешними системами для получения дополнительных сведений о клиенте в реальном времени или для отправки управляющих воздействий.

Расширены возможности кастомизации сообщений. Теперь, используя встроенные шаблоны, маркетолог может не только подставлять атрибуты клиентского профиля, но и применять строковые преобразования, использовать значения по умолчанию, реализовывать сложную логику с условными операторами, а также использовать для кастомизации событийный контекст прохождения сценария. Например, подставлять все детали продукта, цены и фотографии в персонализированные предложения покупателям.

Сергей Фокин, менеджер продукта CDP CleverData Join: Обновленный механизм работы с контактами теперь моментально создает профиль при получении согласия, позволяя немедленно начать взаимодействие через триггерные сценарии. Это сокращает время от первого контакта до целевого действия и ускоряет вовлечение новых клиентов.

В платформе есть визуальный редактор шаблонов писем, который предлагает drag-n-drop функционал, адаптивную верстку, тонкую настройку элементов, поддержку переиспользуемых блоков, выбор работы с кодом или с блоками. Добавлен собственный CDN (Content Delivery Network) для изображений, который упрощает управление медиаконтентом в email-рассылках. Маркетологи сами могут создавать профессиональные, адаптивные рассылки без привлечения разработчиков.

Внедрена механика прогрева почтовых доменов и троттлинга рассылок. Наша система отслеживает состояние прогрева и автоматически наращивает объем отправок с нового домена, минимизируя риск попадания в спам.

Обновления коснулись AI-помощника, генерирующего описание аудитории. Теперь он имеет доступ к информации, хранящейся в вашей CDP, включая названия атрибутов профиля, элементы словарей значений и статистику заполненности атрибутов. Это позволяет ему формировать гарантированно релевантные предложения по построению групп, предлагать новые инсайты для оптимальной сегментации и создания целевых аудиторий.

Аналитическая витрина данных

В свежем релизе платформы CleverData Join есть новый функциональный блок — аналитическая витрина данных, разработанная в сотрудничестве с компанией Goodt (вместе с CleverData входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Это разработчик одной из лучших на рынке BI-платформы Insight. При помощи нового модуля вы сможете задействовать всю накапливаемую и обрабатываемую в CDP информацию для анализа данных и построения BI-дашбордов на этих данных.

Константин Саратцев, директор направления Insight, Goodt: Новая функция позволяет выгружать данные о клиентских профилях и событиях клиентского пути в аналитическую базу как в потоковом режиме для постоянной актуализации, так и в пакетном — для загрузки накопленной информации. Отдельно стоит отметить, что список атрибутов полностью настраиваем, поддерживается фильтрация событий и выбор глубины хранения аналитики.

Редактор триггерных сценариев CleverData: новые возможности сложных взаимодействий

Теперь в CleverData поддерживаются многоэтапные триггерные цепочки с узлами фильтрации, приостановки, условного ветвления. Появилась функция работы с контекстом прохождения сценария: можно сохранить любые сведения, полученные или созданные в ходе выполнения сценария на любом этапе. Например, значения атрибутов триггерных событий или ответы от внешних скоринговых систем, а затем использовать эти данные для персонализации сообщения или для динамического ветвления сценария.

Добавлены новые узлы фильтрации: по атрибутам профиля, сегменту и контексту. Узел «Таймер» работает в двух режимах: задержка по времени и приостановка до заданного интервала (суток, дня недели или месяца). Узел «Ожидание попадания в сегмент» контролирует выполнение цепочки по целевым условиям.

Теперь можно отправлять сообщения через отдельные узлы по каналам коммуникации. Появился узел «Отправка события», он генерирует новое событие в CleverData Join с заданными атрибутами, привязанное к профилю. Полезно для запуска других сценариев или обогащения профиля клиента из текущего сценария.

В платформе предусмотрены несколько опций, позволяющих избежать «выгорания» аудитории: ручной запуск и остановка сценария, механизм тайм аута для защиты от чрезмерного числа коммуникаций, возможность корректировать глобальный фильтр сценария и указывать несколько сегментов и режимы контроля.

Добавлен узел записи в журнал прохождения сценария для эффективной отладки, а также история изменений сценария с возможностью восстановления предыдущих версий. Обновлена статистика по прохождениям сценариев и отправкам сообщений.

В CleverData можно работать с несколькими контактами для коммуникаций в рамках единого профиля. Предусмотрены несколько стратегий:

1. Выбор одного из контактов профиля и коммуникация только с ним.

2. Коммуникация на все контакты профиля (сверхважные триггеры, отчеты).

3. Продвинутая коммуникация на контакт, определенный в переменной контекста, контакт в этом случае берется из события, стартовавшего сценарий. Это полезно, если у клиента несколько адресов электронной почты.

Каскадные, периодические и транзакционные рассылки, A/B-тестирование в CleverData

Внедрены каскадные рассылки, позволяющие выстраивать многоканальные цепочки, где неуспешная коммуникация в одном канале автоматически инициирует попытку в другом. Для периодических рассылок есть режим отправки по расписанию (ежедневно/еженедельно/ежемесячно или CRON). С новыми функциями языка сегментации CleverData основой может стать любой атрибут с датой (например, день рождения клиента). Теперь регулярные рассылки кампании всегда будут вовремя и к месту.

Добавлен A/B-тестинг, включая мультивариантный, для массовых и триггерных рассылок. Для триггеров появилось проектирование взаимодействий с тестовыми группами, система при этом автоматически оценивает результаты по целевым действиям.

Для критически важных сообщений внедрены транзакционные рассылки с максимальным приоритетом отправки, без обработки согласий и с уведомлениями об ошибках. Они доставляются мгновенно.

Расширение возможностей платформы CleverData: CDP как двигатель бизнеса

Появились агрегатные атрибуты профиля — автоматические показатели (сумма покупок за месяц, последние категории). Используйте их для точных сегментов и персонализации.

Одно из ключевых нововведений CleverData — удаление атрибутов профилей (полная очистка или удаление значения), повышающая качество данных в CDP. Есть услуга по обогащению данных клиентов атрибутами поставщиков для более полного представления об аудитории и углубления персонализации.

Сергей Фокин, менеджер продукта CDP CleverData Join: Мы добавили Помощник по тегам CleverData, упрощающий отслеживание неполадок и проверку внедрения тегов. Можно просматривать теги и данные в реальном времени, тестировать новые версии контейнера. Важно: тег-менеджер доступен и для on-premises использования.

CleverData Join может использоваться как on-premise, так и SaaS решение, предоставляя гибкость в развертывании и управлении.

Обновления делают CleverData Join по-настоящему умной платформой маркетинговых коммуникаций. CleverData Join — комплексное решение для достижения беспрецедентной точности в сегментации и персонализации коммуникации с клиентской базой.