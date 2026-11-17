Социальная коммерция становится полноценным каналом продаж: пользователи все чаще покупают товары напрямую через контент в социальных сетях, а бренды выстраивают системную работу с авторами. В рамках авторской сессии Ozon на Национальном рекламном форуме представители РАЭК, Ozon, «ВКонтакте», других брендов и авторы контента обсудили развитие социальной коммерции в России, ее эффективность, новые возможности для бизнеса и международный опыт. Ключевые тезисы дискуссии — в материале.

Рынок социальной коммерции ускоряется

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем рынка продаж из коротких видео в 2026 году достигнет 200−220 млрд рублей. Расчетный прогноз по базовому сценарию на 2027 год — 400−440 млрд рублей. Таким образом, рынок может вырасти почти вдвое за год.

Для сравнения: объем российского рынка электронной торговли по итогам первого полугодия 2026 года составил 7,2 трлн рублей, увеличившись на 18,7% год к году. На сегмент продаж через короткие видео пока приходится около 1,3−1,4% e-commerce, однако темпы ее развития значительно выше, отмечает эксперт ассоциации.

Среди факторов будущего роста — расширение числа продавцов и авторов, развитие рекомендательных алгоритмов и инструментов оплаты за заказ. Важную роль играет и дальнейшее сокращение пути от знакомства с товаром до покупки. По словам аналитика РАЭК Георгия Хартуляри, рынок социальной коммерции уже перешагнул свою экспериментальную отметку и теперь становится полноценным рынком продаж.

Ozon и «ВКонтакте»: рост заказов через контент

Один из примеров развития социальной коммерции — интеграция Ozon и «ВКонтакте». Авторы размещают в соцсети посты и короткие видео с рекомендациями товаров, а пользователи могут перейти по ссылке и оформить заказ на маркетплейсе.

За год со старта проекта через «шопсы» во «ВКонтакте» было выкуплено 9,5 млн заказов. К концу сентября 2026 года их количество достигло 140 тысяч в день — в 3,5 раза больше, чем в конце мая. За год авторы опубликовали около 700 тысяч публикаций с товарами, суммарно набравших порядка 45 млрд просмотров.

В рамках сессии на Национальном рекламном форуме директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок отметил, что число продавцов достигло 22 тысяч, а ежедневное количество заказов уже приблизилось к 200 тысячам, что свидетельствует о существенном ускорении роста социальной коммерции за последние месяцы. Для некоторых участников площадки продажи через этот канал уже обеспечивают более 10% выручки на Ozon. К концу 2026 году через «шопсы» может быть продано уже 20 млн товаров.

Рост наблюдается и со стороны авторов. По данным «ВКонтакте», за год их количество в направлении социальной коммерции увеличилось более чем в 10 раз. При этом число создателей оригинального контента в первом полугодии 2026 года выросло в 1,6 раза год к году, а среднесуточное время просмотра такого контента — почти в четыре раза.

Для продавцов социальная коммерция становится дополнительным источником заказов и способом привлечь внимание к товарам за пределами маркетплейса. При этом Ozon и «ВКонтакте» автоматизировали основные процессы взаимодействия продавцов и авторов: товары автоматически попадают в систему, рекламные размещения маркируются, а статистика передается в личные кабинеты продавцов.

От охватов к продажам

Важный тренд — переход от разовых рекламных интеграций к системной работе с авторами и оплате за результат. Например, бренд Cozy Home использует CPA-модель, при которой вознаграждение блогера зависит от совершенных через его контент покупок. За 15 месяцев продажи через этот канал превысили 100 млн рублей. В отдельные периоды на блогерские продажи приходилось до 15% выручки бренда на Ozon.

При этом высокий охват сам по себе не гарантирует продаж. На результат влияют соответствие товара аудитории, понятная демонстрация его преимуществ и доверие к автору. Поэтому бренды все чаще обращают внимание не только на размер аудитории блогера, но и на ее вовлеченность и качество рекомендаций.

Перспективы канала

Социальная коммерция постепенно объединяет несколько задач: продвижение товаров, работу с аудиторией и рост количества заказов. Для дальнейшего роста рынку предстоит решить вопросы измерения эффективности, доверия покупателей и качества контента. Однако развитие инструментов рекомендаций, партнерств между площадками, продавцами и авторами создает условия для масштабирования этого канала.