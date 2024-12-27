Телеканал «НТВ» подвел итоги 2024 года

Третий год подряд AO «Телекомпания НТВ» занимает уверенное 2 место среди всех телеканалов России. В 2024 году доля канала среди зрителей старше 18 лет по всей России составила 10,0%. По итогам 2024 года среди зрителей от 11 до 34 лет «НТВ» вырос на 9% и на 3% в молодой аудитории от 14 до 44 лет, среди женщин прирост еще выше: на 4% в возрасте от 14 до 39 лет и на 22% в категории от 18 до 25 лет.

Седьмой сезон остросюжетного хита «НТВ» «Невский» — «Невский. Близкий враг» — стал лучшим сериалом года среди зрителей всех телеканалов старше 18 лет с рейтингом 6,3%. На протяжении трех недель показа сериал демонстрировал отличные показатели: в молодой аудитории от 14 до 44 лет доля достигала 14,1%, среди зрителей старше 18 лет — 20,3%, а среди мужчин — 26,2%. В топ-10 сериалов 2024 года также вошли еще четыре остросюжетных проекта «НТВ»: шестой сезон детектива «Шеф» с рейтингом 5,0% (доля — 15,6%), детективы «Комитет» с рейтингом 4,6% (доля — 15,2%) и «Варяги» с рейтингом 4,6% (доля — 15,9%), и военная драма «Самогон» с рейтингом 4,5% (доля — 16,9%).

В 2024 году в эфир «НТВ» вышло 40 премьерных сериалов, из них 30% - франшизы. Средняя доля остросюжетных новинок составила 12,6% среди зрителей старше 18 лет, доля франшиз канала — 13,2%. Всего в библиотеке «НТВ» — 26 франшиз.

Шоу «НТВ» «Маска» — в топе среди всех музыкальных проектов на российском телевидении. В этом году в эфир вышел юбилейный сезон шоу: средняя доля финального выпуска составила 17,5% (рейтинг 3,8%) в аудитории старше 18 лет, а за самым интригующим моментом финала — определением победителя — следило 36,5% телезрителей старше 18 лет. Также в топ музыкальных проектов года вошли третий сезон высокотехнологичного «Шоу Аватар» с рейтингом 3,4% (доля — 12,1%), музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» с рейтингом 3,5% (доля — 12,8%) и восьмой сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» с рейтингом 3,1% (доля — 10,8%).

«НТВ» занимает 1 место 15 лет подряд среди всех телеканалов в аудитории от 14 до 44 лет в выходные в утреннем слоте благодаря широкой линейке лайфстайл-программ.

Информационное вещание остается визитной карточкой «НТВ». В 2024 году средняя доля новостного вещания среди зрителей России старше 18 лет составила 10,7%, доля среди московских зрителей выросла на 7% и составила 12,0%. Так, в топ лучших итоговых информационно-аналитических программ 2024 года вошли два информационных проекта «НТВ» — «Итоги недели» с долей 18,0% и «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым с долей 14,3%. Доля социально-политического ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным выросла на 11% и составила 12,7% в аудитории старше 18 лет, максимальная доля — 15,9%.