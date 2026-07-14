Оборот маркетплейса «М.Видео» в первом полугодии вырос в четыре раза

В первом полугодии 2026 года оборот маркетплейса «М.Видео» вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 17,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «М.Видео».

Рост оборота обеспечили расширение ассортимента до 900 тыс. SKU, развитие новых категорий, увеличение числа партнеров-продавцов и повышение интереса потребителей к электронике, бытовой технике и товарам повседневного спроса.

За отчетный период оборот категории мебели вырос на маркетплейсе почти в 13 раз, развлечений — почти в 11,5 раза, красоты — более чем в 11 раз, детских товаров — более чем в 10 раз, товаров для хобби и творчества — почти в 10 раз, товаров для сада и дачи — более чем в 8,5 раза, товаров для животных — почти в пять раз.

Продажи цифровой техники увеличились почти в 10 раз, электроники — более чем вчетверо, мелкой бытовой техники — более чем втрое, крупной бытовой техники — почти в 2,5 раза.

В июне оборот маркетплейса «М.Видео» вырос более чем в три раза по сравнению с июнем 2025 года. Наиболее заметный рост месяц к месяцу продемонстрировали категории красоты (плюс 112%), продуктов питания (плюс 57%), товаров для животных (плюс 49%), товаров для хобби и творчества (плюс 45%), одежды и обуви (плюс 29%), детских товаров (плюс 11%) и развлечений (плюс 11%).

Ранее стало известно, что «М.Видео» вложит 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры и цифровых продуктов. Деньги также пойдут на развитие искусственного интеллекта и запуск нового сайта и приложения.