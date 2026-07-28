Основатель KazanExpress запустил продуктовый онлайн-дискаунтер «Кладовая»

Создатель маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин запустил в Татарстане продуктовый онлайн-дискаунтер «Кладовая». В проект было вложено 100 млн руб., он работает в Зеленодольске, Иннополисе и Казани. Об этом пишет издание «Бизнес Online».

В работе сервиса используется искусственный интеллект: он отвечает за борьбу со списаниями, формирование ассортимента и ценообразование. Стоимость товаров на площадке ниже на 20−30%, чем в магазинах.

Управляющая команда «Кладовой» включает 25 человек. Есть распределительный центр в Зеленодольском районе и городские склады. Заказы копятся и развозятся по оптимальному маршруту своими автомобилями за один-три часа. Стоимость минимального заказа составляет от 2,5 тыс. руб., расчетный средний чек равен 5−6 тыс. руб.

Хуснуллин надеется получать до четверти продаж от B2B-сегмента. В планах — увеличить парк автомобилей до 300 машин и запустить сервис в Йошкар-Оле, Уфе и Чебоксарах.