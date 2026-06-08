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08.06.2026 в 10:20

«М.Видео» откроет более 5 тысяч партнерских пунктов выдачи заказов до конца года

Владельцы ПВЗ смогут предоставлять сервисные услуги по установке и подключению оборудования

«М.Видео» планирует до конца 2026 года открыть не менее 5 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов по всей России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время сеть насчитывает около 400 партнерских ПВЗ. Сейчас значительная часть заказов интернет-магазина выдается через партнерские сети, включая пункты «Яндекс Маркета», СДЭК и 5Post.

Как отметили в компании, новые пункты выдачи будут отличаться расширенным функционалом. Они смогут работать с крупногабаритными товарами, что позволит клиентам получать бытовую технику и электронику через партнерскую инфраструктуру.

Кроме выдачи заказов, ПВЗ будут выполнять функции сервисных центров последней мили. Владельцы пунктов смогут участвовать в сборке, установке и подключении техники, а также оказывать другие сопутствующие услуги.

По словам директора по проектам «М.Видео» Сергея Ануфриева, компания рассчитывает предоставить предпринимателям дополнительные возможности для заработка за счет сервисного обслуживания, логистики и работы с клиентами.

Прием заявок на открытие партнерских ПВЗ стартовал в конце мая.

М-Видео ПВЗ Пугкт выдачи заказов
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