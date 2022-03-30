LPP, Ball и Holcim завершают работу в России

Крупный производитель алюминиевой банки американская Ball Corporation покидает российский рынок. Компания выставила местный бизнес, включающий три завода, на продажу. Также об уходе заявили швейцарский производитель строительных материалов Holcim и польская компания LPP — владелец брендов Reserved, Sinsay, и Cropp.

Ball управляет в России тремя заводами по производству алюминиевых банок и крышек в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. В прошлом году предприятия выпустили более 5,5 млрд единиц продукции, обеспечив более 60% потребности местных производителей напитков. В числе возможных кандидатов на управление российским бизнесом Ball источник «Коммерсанта» назвал «Русал». Другой источник посчитал, что компания дистанцируется от российских активов, передав предприятия сторонней управляющей компании, которая будет номинальным держателем бизнеса.

Holcim производит строительные материалы: цемент, нерудные материалы и бетон. В России компания управляла 4 цемзаводами в Московской, Калужской и Саратовской областях, а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов. В штате компании в России работает около 1,8 тысячи человек. На операции компании в стране приходилось примерно 1% всей выручки. Уточняется, что Holcim намерена продать три своих завода, что «поможет избежать риска изъятия её активов российскими властями».

Польская компания LPP, владеющая брендами одежды Reserved, Sinsay, House, Mohito и Cropp, закрыла все свои магазины на территории России. Ранее компания полностью приостановила транспортировку товаров в Россию, а также все инвестиции, в том числе рекламные, в РФ. Также LPP прекратила онлайн-продажи всех своих брендов.

Финская сеть быстрого питания Hesburger заявила о намерении закрыть все свои рестораны в России и Белоруссии этим летом. Всего сеть владеет 38 заведениями в России. Медленный уход компании, по словам её представителей, связан с тем, что нужно учитывать безопасность местных сотрудников.

Однако немецкая марка шоколада Ritter Sport (принадлежит Alfred Ritter GmbH & Co. KG) не покинет российский рынок. В компании сообщили, что это решение далось ей тяжело, однако прекращение поставок в страну приведёт к резкому сокращению производства, что окажет сильное влияние не только на саму компанию, но и на фермеров, выращивающих какао-бобы. Поэтому Ritter Sport не будет инвестировать в российский рынок и прекратит там рекламу, но от поставок своей продукции отказаться не может. По данным производителя, на долю бизнеса в стране приходится около 7%.