Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 07:20

Ломбарды в России начнут массово закрываться

На рынок окажут влияние новые лимиты ЦБ и дорогое фондирование

1

Рынок ломбардов в 2026 году ожидает серьезная перестройка. До 25% пунктов могут закрыться или будут поглощены крупными игроками. Причины — удорожание фондирования, ужесточение отчетных требований и введение лимита на переплату (с 130% до 100%), сообщают «Известия».

В 2025 году почти половина ломбардов завершила год с нулевой или отрицательной рентабельностью. Выручка сектора росла, но прибыль формировали в основном крупные сети с рентабельностью портфелей выше 15%, тогда как у мелких она не превышала 5%.

Новое регулирование особенно сильно ударило по мелким одиночным точкам без доступа к дешевым кредитам и современным IT‑системам. Малые игроки вынуждены покрывать все издержки и брать дорогие займы, что делает их уязвимыми при снижении предельной ставки.

Эксперты полагают, что часть клиентов МФО может перейти в ломбарды, но потенциал притока не превысит 10% активных заемщиков. Кроме того, даже если потоки и увеличатся, выгоду получат прежде всего крупные сети, способные быстро обслуживать приток.

В ближайшие годы, по мнению аналитиков, сектор ждет ускоренная консолидация. Параллельно вырастет и «серая» зона — ломбарды, которые продолжают работать, но уже без регистрации и соблюдения требований ЦБ.

Ранее сообщалось, что за период с 2023-го по 2025 год в России выросло общее число банкротств, а доля среди банкротов людей в возрасте до 25 лет увеличилась в несколько раз.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.