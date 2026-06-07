Lidl превратил продвижение СТМ в спортивное шоу

Сеть дискаунтеров Lidl запустила новую маркетинговую кампанию с участием олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена по прыжкам с шестом Армана Дюплантиса. Для спортсмена построили стену высотой 5,5 метра из более чем 3 тыс. товаров собственных торговых марок компании.

Инсталляцию собрали в Стокгольме из продукции брендов Lidl. По задумке ретейлера, конструкция должна была символизировать масштаб ассортимента собственных марок. С первой попытки Дюплантису не удалось преодолеть препятствие — часть стены обрушилась. Успешным оказался только третий прыжок.

В Lidl объяснили, что проект стал частью стратегии по продвижению собственных брендов через развлекательный контент и нестандартные рекламные форматы. В компании отметили, что хотели показать ассортимент не через классическую рекламу, а через событие, способное привлечь внимание аудитории.

После завершения съемок все товары, использованные для строительства стены, передали шведской благотворительной организации.