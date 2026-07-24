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24.07.2026 в 09:00

Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Ограничения распространяются на прямые поставки и ввоз товаров через третьи страны

Сейм Латвии принял закон, запрещающий импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Под ограничения попали книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Запрет распространяется как на прямой импорт, так и на поставки через третьи страны. Точный перечень товаров, подпадающих под ограничения, позднее утвердит кабинет министров Латвии.

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис заявил, что закон направлен на дальнейший разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины.

Новый закон также касается товаров, которые, по оценке латвийских властей, могут использоваться для распространения дезинформации и пропаганды. Правительство страны обязано ежегодно оценивать влияние ограничений на национальную безопасность.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.

Белоруссия Латвия Россия
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