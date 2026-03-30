Lamoda сократила 10% сотрудников в 2025 году

Численность сотрудников Lamoda по итогам 2025 года сократилась с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек, следует из пояснений к бухгалтерской отчетности основного юрлица бренда — ООО «Купишуз». Изменения затронули преимущественно линейный персонал на фоне трансформации операционных процессов. Об этом сообщает РБК.

В компании объяснили сокращение штата повышением эффективности логистики и инвестициями в технологии. В частности, речь идет об изменении процессов сортировки, упаковки и транспортировки, а также переходе к поштучной доставке и консолидации заказов в пунктах выдачи. При этом численность IT-подразделений выросла на 23%.

Расходы Lamoda на оплату труда снизились с 12 млрд до 11,05 млрд руб., тогда как прочие затраты на персонал выросли с 2 млрд до 3 млрд руб. Общие коммерческие расходы увеличились с 37 млрд до 42 млрд руб., при этом наиболее заметный рост пришелся на IT-услуги и техническую поддержку — в девять раз, до 4 млрд руб.

Выручка ООО «Купишуз» увеличилась на 10% и достигла 117 млрд руб., тогда как чистая прибыль снизилась на 2%, до 2,3 млрд руб. Основной вклад в доходы обеспечили продажи выкупленных товаров через собственную логистику (57,8 млрд руб., +10%) и комиссия по модели продаж «маркетплейс» (24,2 млрд руб., +19%).

Отдельные направления показали снижение. Выручка в Казахстане сократилась на 40%, офлайн-продажи — на 10%, а продажи через внешние службы доставки в России — на 0,3%. В компании связывают падение офлайн-направления с общерыночным снижением трафика в торговых центрах, а также отмечают развитие омниканальной модели и рост продаж через пункты выдачи.

Ранее Lamoda раскрыла часть консолидированных показателей бизнеса. Оборот, включающий совокупную стоимость товаров с НДС, с учетом возвратов, отмен и скидок, а также доход от сервисов доставки и рекламы, вырос на 14% и составил 213 млрд руб., выручка увеличилась до 113 млрд руб. (рост на 10%), а скорректированный показатель EBITDA — до 15,5 млрд руб. (+27%).