Lamoda нарастила оборот до 213 млрд рублей за счет роста продаж и доходов от рекламы

По итогам 2025 года выручка Lamoda по МСФО выросла на 10% в годовом выражении и составила 113 млрд руб. Оборот (GMV, Gross Merchandise Value), включающий совокупную стоимость товаров с НДС, с учетом возвратов, отмен и скидок, а также доход от сервисов доставки и рекламы, увеличился на 14%, до 213 млрд руб. Скорректированная EBITDA компании выросла на 27%, достигнув 15,5 млрд руб. Об этом Sostav сообщили в компании, отметив, что отдельно данные о доходах от рекламы не раскрывают.

Более 80% NMV платформы формируется продавцами маркетплейса, которые используют рекламные инструменты для продвижения своих товаров. Количество активных рекламодателей выросло более чем в три раза, а уровень персонализации рекламных размещений увеличился на 40%, уточнили в Lamoda.

Клиентская база площадки за год выросла на 10%, на 570 тыс. пользователей. На платформу пришли более 1 650 новых брендов, из которых 60% — локальные марки. Общее количество товаров увеличилось на 14%, до 774 тыс., средний чек составил 5 882 руб. Продажи в направлении «Спорт» показали рост на 24% как в онлайне, так и в офлайн-точках.

Lamoda также расширила сеть выдачи заказов до 35,5 тыс. точек в 8 310 населенных пунктах. Число собственных ПВЗ выросло почти на 10%, до 1 080 пунктов в 117 городах, а зона доставки на следующий день увеличилась на 20%.

В 2025 году Lamoda впервые с 2019 года обновила логотип, сохранив черно-белую цветовую схему, но отказавшись от наклона букв «L» и «A».