В 2025 году о сокращении агентского вознаграждения от маркетплейсов сообщали 25% владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), в 2026 году — 51%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Медианное изменение вознаграждения в 2025 году составило плюс 16%, в 2026-м — минус 5%. Медианное агентское вознаграждение на один ПВЗ в 2024 году было равно 200 тыс. руб., в 2025-м — 200 тыс. руб., в 2026-м — 185 тыс. руб.

Медианная стоимость оплаты рабочей смены в ПВЗ в 2026 году выросла на 20%, траты на аренду и коммунальные услуги — на 17%, расходы на штрафы от маркетплейсов — на 12%.

Ежемесячные расходы одного пункта выдачи заказов составляют около 188,3 тыс. руб., из них 105,3 тыс. руб. идут на зарплаты сотрудников с учетом налогов, 50 тыс. — на аренду помещения, 14 тыс. — на управление, подбор персонала и бухгалтерию, 10 тыс. — на коммунальные услуги, 9 тыс. — на интернет, охрану и видеонаблюдение.

При месячном обороте заказов в 4,08 млн руб. и агентском вознаграждении 5,5% владелец ПВЗ получает около 224,2 тыс. руб., а после уплаты налога и расходов — около 22,5 тыс. руб. в месяц. Расчетная рентабельность такого пункта выдачи заказов составляет 10,7%.

Причина снижения агентского вознаграждения — увеличение количества ПВЗ в крупнейших городах и усиление конкуренции между ними.

Ранее сообщалось, что количество пунктов выдачи заказов в России достигло 274 тыс.