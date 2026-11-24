В третьем квартале 2026 года цены на сопоставимые товары на Wildberries и Ozon выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: непродовольственные товары в России за тот же период подорожали на 6,5%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).

Еще в первом квартале годовой рост цен на маркетплейсах не превышал 1,29%. Среди возможных причин подорожания к третьему кварталу эксперты называют рост расходов на логистику, дефицит топлива и повреждения складской инфраструктуры. Дополнительным фактором могло стать сокращение скидок, которые площадки предоставляют покупателям.

По оценке основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, скидки Wildberries для покупателей сократились с 39% до 25%. После атак на склады в отдельных случаях они снижались до 10%. Это могло быть связано с попыткой площадки уменьшить количество заказов и снизить нагрузку на логистику.

Одновременно выросли расходы продавцов. В третьем квартале тарифные удержания Wildberries увеличились на 14,5 п.п. и достигли 56,7%, а у Ozon — на 16,1 п.п, до 52,9%.

При этом сами маркетплейсы не согласны с тем, что перечисленные факторы привели к росту цен. В Wildberries подчеркивают, что стоимость товаров определяют продавцы с учетом закупочных и операционных расходов. В Ozon также заявили, что атаки на логистические объекты не повлияли на цены: с 20 августа по 1 сентября они снизились на 3,5%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать товары во время распродаж на фоне роста цен и замедления увеличения доходов.