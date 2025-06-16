«Кубера» снизила долю в NMi Group

В NMi Group новый учредитель — паевой инвестиционный фонд «СВБ». Доля АО «Кубера», владевшего 100% ООО «Эн Эм Ай Групп» (юрлицо NMi), снизилась до 75%. Такие сведения содержатся в ЕГРЮЛ.

Доля «СВБ» составила 25% компании. Управление фондом осуществляет ООО УК «БФМ ГРУПП».

На прошлой неделе в NMi Group произошли кадровые перестановки. Гендиректор компании Вероника Северная уступила должность Марине Савиной. Однако в реестре ЕГРЮЛ Северная до сих пор значится генеральным директором.

NMi Group создана в 2018 году ГК «Михайлов и Партнеры». В конце прошлого года ГК «Михайлов и Партнеры» вышла из состава учредителей созданной ею рекламной группы. С декабря 100% ООО «Эн Эм Ай Групп» принадлежало АО «Кубера».

В совместном рейтинге медиахолдингов, составленном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav, NMi теряет позиции. Так, в 2025 году группа заняла девятую строчку с биллингом 20,2 млрд руб. В 2024 году компания была на восьмой строчке рейтинга, а в 2023 — на шестой.

В состав NMi Group входят агентства MultiTEC, NM Science, PPA, NMi Digital и A2 Group. В клиентском листе группы — VK, T2, «Ростелеком», «АвтоВАЗ», Health&Nutrition, «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие.