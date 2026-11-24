Семейные переводы на личные счета россиян, в том числе регулярные, не будут попадать под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между Центральным банком и Федеральной налоговой службой (ФНС). Проверки затронут операции с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

В министерстве уточнили, что контроль не будет распространяться на поступления от близких родственников и переводы, связанные с жизненными обстоятельствами и не имеющие отношения к предпринимательской деятельности. В зону внимания налоговых органов могут попасть граждане, которые ведут бизнес без регистрации или уклоняются от уплаты налогов с регулярно получаемых доходов от других физических лиц.

Одним из критериев для передачи информации в ФНС станет превышение порога рисковых операций в размере 2,4 млн руб. в год. Эта сумма соответствует максимальному годовому доходу самозанятого и предельному доходу физического лица для применения ставки НДФЛ 13%.

Автоматический обмен сведениями будет распространяться на операции, совершенные с 1 января 2027 года. Переводы за 2026 год учитывать не будут. Конкретные критерии рисковых операций, порядок и периодичность обмена информацией определят в межведомственном соглашении ЦБ и ФНС. Анализ операций планируется проводить регулярно и автоматически на основе риск-ориентированного подхода.

Ранее Минфин согласился ограничить передачу Банком России в ФНС сведений о гражданах, систематически получающих доходы от других физических лиц, операциями от 1 января 2027 года.