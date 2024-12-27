ГК «Михайлов и Партнеры» продала свою долю в NMi Group соучредителю компании

Коммуникационная группа «Михайлов и Партнеры» вышла из состава учредителей созданной ей рекламной группы NMi Group. Как следует из записи в ЕГРЮЛ, с 25 декабря 100% ООО «Эн Эм Ай Групп» (юрлицо NMi) принадлежат АО «Кубера».

В NMi сообщили Sostav, что ГК «Михайлов и Партнеры» продала свою долю партнерам. Финансовые условия сделки не раскрываются, но в компании уточнили, что она «осуществлена на рыночных условиях».

NMi Group: Менеджмент ГК «Михайлов и Партнеры» принял решение сосредоточиться на развитии профессиональных услуг в области коммуникаций и продать долю в NMi Group партнерам по рекламному бизнесу. Сделка основана на взаимной заинтересованности сторон и была осуществлена на рыночных условиях. Рынок рекламы трансформируется и укрупняется. Развитие новых медийных экспертиз путем создания совместных предприятий и партнерств, а также повышение эффективности планирования и реализации рекламных кампаний клиентов группы — стратегия развития NMi Group. Поскольку рынок коммуникаций и реклама серьезно отличаются, мы приняли решение полностью сосредоточиться именно на медийных партнерствах.

Свидетельствует ли сделка о том, что сосредоточение ресурсов и специализация на определенных нишах рынка дает больший эффект? Безусловно, специализация рекламного рынка углубляется и фокус на своей индустрии — тренд, который будет развиваться. Несмотря на сходство рекламного и коммуникационного бизнеса, это все же разные виды деятельности. В медийной рекламе простые решения закончились, чтобы искать сложные важно сосредоточиться на своей нише, прогнозировать и быть на шаг впереди. Мы в NMi Group мыслим долгосрочно и укрепление отношений с нашим стратегическим инвестором — один из успешных этапов по расширению своей доли рынка.

Ранее 51% «Эн Эм Ай Групп» были у «Медиа Инвеста», через который «Михайлов и Партнеры» владела компанией. В октябре 2023 года 49% ООО «Эн Эм Ай Групп» перешли к АО «Кубера». Тогда компания выкупила доли у экс-генерального директора NMi Юлии Орловой (15,39%) и Юрия Зайца (33,61%).

«Кубера» была образована в сентябре 2023 года, за несколько недель до сделки по выкупу долей NMi. В выписке из ЕГРЮЛ не содержится сведений об учредителях юрлица.

Гендиректором АО «Кубера» числится Андрей Королев. В июле 2024-го также появилась должность президента, ее занял бывший вице-президент ПАО «ВТБ» Денис Фонов. В октябре 2023-го эксперт вошел в совет директоров NMi.

«Михайлов и Партнеры» создали NMi Group в 2018 году. NMi занимает восьмую строчку в рейтинге медиахолдингов, представленном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav за 2024 год. В 2023 году биллинг группы превысил 17,1 млрд руб.