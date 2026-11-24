Российская компания «Бейкер хьюз рус инфра», входящая в структуру американской нефтесервисной группы Baker Hughes, обратилась в Высокий суд Англии и Уэльса. Она требует признать и исполнить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании €2,7 млн с британской Baker Hughes International Treasury Services (BHITS), сообщают «Ведомости».

Спор возник из-за непогашенного кредита. В марте 2022 года «Бейкер хьюз рус инфра» заключила договор о возобновляемой кредитной линии с ирландской Oil and Gas International Treasury Services, которая позднее передала обязательства британской структуре. После истечения срока возврата займа деньги перечислены не были, и в сентябре 2024 года российская компания обратилась в суд.

В августе 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на €2,7 млн с процентами. Несмотря на то, что стороны согласовали применение права штата Нью-Йорк, суд применил российское законодательство. Решение устояло в апелляции и кассации. Теперь истец добивается его признания в Великобритании, указывая, что BHITS участвовала в московском процессе и не может оспаривать юрисдикцию российского суда.

Перспективы взыскания опрошенными изданием юристами оцениваются неоднозначно. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков допускает отказ в признании решения, если британский суд сочтет его исполнение противоречащим санкционному законодательству или публичному порядку. Партнер лондонской фирмы Enyo Law Евгения Рубинина, напротив, считает признание российского решения вероятным, но предупреждает, что для фактического перевода денег может потребоваться лицензия британского санкционного регулятора.

Ранее сообщалось, что VK подала иск к Apple о взыскании денег, полученных американской компанией через AppStore от пользователей приложений VK. Холдинг требует от корпорации выплатить свыше €31 млн и процентов за пользование средствами.