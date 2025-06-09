Вероника Северная передала капитанскую повязку NMi Марине Савиной

В NMi Group назначен новый генеральный директор. С 9 июня компанию возглавляет Марина Савина, сообщили Sostav в группе. До назначения она была финансовым директором, заместителем генерального директора спортивного телеканала «Матч ТВ».

Марина работает в индустрии с 2005 года и за это время занимала руководящие должности в таких компаниях, как «Газпром-Медиа Холдинг» и Dentsu Aegis Digital ( Okkam ). С 2020 года она работала заместителем генерального директора «Национального спортивного телеканала» («Матч ТВ»).

В 2024 году Марина вошла в топ-100 финансовых директоров в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров».

Марина Савина, генеральный директор NMi Group: Рада присоединиться к команде, которая вот уже семь лет доказывает свой высочайший уровень. Это профессиональный вызов и шаг вперед, возможность стать частью амбициозного и успешного проекта.

Генеральный директор NMi Group Вероника Северная, возглавлявшая компанию с 2018 года в качестве управляющего партнера, а с 2022 года — в должности CEO, покидает свой пост.

NMi Group создана в 2018 году ГК «Михайлов и Партнеры». Сначала группой руководила Юлия Орлова. В октябре 2022 года пост генерального директора компании заняла Вероника Северная.

В конце прошлого года ГК «Михайлов и Партнеры» вышла из состава учредителей созданной ею рекламной группы. С декабря 100% ООО «Эн Эм Ай Групп» (юрлицо NMi) принадлежат АО «Кубера».

Ранее 51% «Эн Эм Ай Групп» были у «Медиа Инвеста», через который «Михайлов и Партнеры» владела компанией. В октябре 2023 года 49% ООО «Эн Эм Ай Групп» перешли к АО «Кубера». Тогда компания выкупила доли у экс-генерального директора NMi Юлии Орловой (15,39%) и Юрия Зайца (33,61%).

NMi занимает девятую строчку в рейтинге медиахолдингов, представленном Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav за 2025 год. В 2024 году биллинг группы превысил 20,2 млрд руб. В состав компании входят агентства MultiTEC, NM Science, PPA, NMi Digital и A2 Group. В клиентском листе группы — VK, T2, «Ростелеком», «Автоваз», Health&Nutrition, «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и другие.