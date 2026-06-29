Красота вне закона: более 60% косметологий работают нелегально

Более 60% организаций, оказывающих медицинские косметологические услуги в России, работают без лицензии. Такие данные приводит Общественная потребительская инициатива (ОПИ), которая обратилась в Генпрокуратуру и правительство с предложением усилить контроль за теневым рынком, пишут «Известия».

792 организации (64,2%) оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии. Еще у 156 лицензированных клиник (12,7%) отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий. Только 80 компаний (6,5%) работают полностью в правовом поле.

Общественники предлагают обязать интернет-площадки нести ответственность за размещение объявлений нелицензированных специалистов, автоматизировать контроль за оборотом медицинских препаратов и усилить информирование граждан о рисках обращения в нелегальные кабинеты.

Особое внимание предлагается уделить проверке организаций, оказывающих косметологические услуги без регистрации в государственных медицинских системах. По мнению авторов инициативы, использование незарегистрированных препаратов и проведение инъекционных процедур вне медицинских учреждений создают серьезные риски для здоровья пациентов.

В отрасли признают существование масштабного серого рынка, однако считают, что одними запретительными мерами проблему не решить. По мнению представителей бизнеса, уход специалистов в тень связан со сложностью получения медицинской лицензии, ростом налоговой нагрузки и возможностью свободно приобретать препараты через интернет.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Р-фарм» выйдет в сегмент эстетической медицины. Компания планирует заняться дистрибуцией препаратов для российского рынка косметологии, а также наладить импорт оборудования для аппаратных процедур.