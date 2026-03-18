KR Properties вышла из совместного проекта с «Самолетом» в Подмосковье

Структуры KR Properties Александра Клячина отказались от участия в проекте строительства жилья в подмосковной деревне Сабурово совместно с группой «Самолет». Их доля, которую аналитики «Метриума» оценивают в 5−6 млрд руб., перешла инвестиционному фонду под управлением «Солид менеджмент» и компании «Нат-контент». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После изменений собственников «Самолет» сохранил за собой по 50% в обеих проектных компаниях — «СЗ "Самолет-Сабурово-1"» и «СЗ "Самолет-Пятницкие кварталы"». Оставшуюся часть разделили ЗПИФ «Деметра капитал» (по 30% в каждой из организаций) и «Нат-контент» (по 20%).

«СЗ "Самолет-Сабурово-1"» создана для застройки 57,7 га в деревне Сабурово в Красногорском районе Подмосковья. Здесь запланированы 465 тыс. кв. м жилья. «СЗ "Самолет-Пятницкие кварталы"» также связано с этим проектом. Эксперты, опрошенные изданием, оценивают, что завершение строительства потребует инвестиций в размере 55−60 млрд руб., при этом потенциальная выручка может составить до 140 млрд руб.

KR Properties также сокращает участие в ряде проектов: в начале 2026 года она реализовала бизнес-центр «Авиатор» на 10 тыс. кв. м и вышла из проектов рядом с «Красной розой» и «Салютом». По словам экспертов, выход из совместного проекта с «Самолетом» может рассматриваться как снижение риска в условиях дисбаланса между непроданными остатками и темпами реализации жилья у застройщика.

Ранее менеджмент «Самолета» обращался к российскому правительству с просьбой о господдержке в виде льготного кредита, однако прямые субсидии не были предоставлены. О том, как крупнейший девелопер оказался в кризисе, Sostav разбирался в феврале.