Компания Bosco объявила, что займется выпуском медицинских масок

Компания Bosco, которая продает одежду и предметы роскоши, объявила, что начала производить медицинские маски «для общего блага», пишет издание «Ведомости» со ссылкой на обращение председателя совета директоров компании Михаила Куснировича.

Как напоминает издание, на 20 марта в России выявлено 199 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В начале февраля в России был зафиксирован дефицит медицинских масок, в отдельных регионах цены на них взлетели в несколько раз. В начале марта правительство запретило вывозить маски из страны, а также прочие средства защиты.

Ранее производитель косметики Mixit заявил, что передаст часть собственных производственных линий для выпуска антисептических средств. Компания пообещала сохранить цену в 245 рублей, несмотря на повышенный спрос. Также перевести часть производства на выпуск средств для борьбы с коронавирусом пообещала российская компания Faberlic.

В середине марта группа LVMH объявила о начале выпуска антисептических гелей на трех собственных заводах во Франции. Под них переоборудованы линии, которые раньше производили духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

Эти линии будут выпускать большое количество водно-спиртовых гелей, которые на бесплатной основе будут поставляться в учреждения здравоохранения. В числе адресатов — 40 больниц в Париже.