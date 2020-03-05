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05.03.2020 в 08:20

В России отмечен ажиотажный спрос на антисептики

Гели и салфетки для рук скупают на фоне новостей о коронавирусе

Вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос зафиксирован на антисептики — продажи гелей, салфеток для рук и мыла в России выросли в разы. Ажиотаж вызван новостями о коронавирусе, сообщают «Ведомости».

Продажи дезинфицирующих средств в аптеках «Столички» и «Неофарм» выросли в январе-феврале 2020 года по сравнению с прошлыми двумя месяцами на 134,7%. На eapteka.ru продажи геля-антисептика выросли за последнюю неделю февраля почти в 4 раза по сравнению с 17−23 февраля. В онлайн-аптеке apteka.ru и на маркетплейсе goods.ru. наблюдается дефицит наружных антисептических средств.

У Ozon продажи мыла, дезинфицирующих салфеток, антисептиков в феврале выросли более чем на 150% относительно января, в «Дикси» — на 170%. У Wildberries продажи антисептиков увеличились более чем в 16 раз за январь-февраль относительно прошлого года.

Продажи антисептиков растут, так как люди боятся повторения ситуации с медицинскими масками и покупают впрок, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. Люди покупают антисептики, пытаясь себя психологически обезопасить, добавляет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Коронавирус антисептик маски
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