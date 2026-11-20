Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий отмену возможности устанавливать региональные льготы по упрощенной системе налогообложения (УСН) для торговли, в том числе через маркетплейсы. Изменения могут затронуть около 20% продавцов онлайн-площадок, которые сейчас пользуются пониженными ставками. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года, сообщает Forbes.

Сейчас базовая ставка УСН составляет 6% при налогообложении доходов и 15% — при учете доходов за вычетом расходов. Регионы могут снижать эти ставки. Например, в Татарстане в 2026 году для продавцов на маркетплейсах действуют ставки 1% и 3%, в Алтайском крае и Башкортостане — 1% и 5%, в Санкт-Петербурге — 1% и 5−7% соответственно. После принятия поправок региональные власти не смогут применять пониженные ставки к торговле.

По оценкам отраслевых организаций, льготами пользуются примерно 20% селлеров — около 200 тыс. предпринимателей. Изменения также могут коснуться владельцев пунктов выдачи заказов. Сейчас льготные ставки применяют 16% таких предпринимателей.

Против отмены льгот выступили Союз электронной торговли, Ассоциация поставщиков товаров для торговли на электронных площадках, Ассоциация участников рынка электронной коммерции и Ассоциация цифровых платформ. Они направили обращения в администрацию президента, правительство, Госдуму и Минфин с просьбой пересмотреть решение.

Участники рынка считают, что отсутствие переходного периода создаст дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес. По их оценке, часть продавцов будет вынуждена повысить цены, сократить деятельность или закрыться. В Wildberries также заявили, что региональные льготы важны для финансовой устойчивости малого и среднего бизнеса, а отсутствие переходного периода не оставляет предпринимателям времени на адаптацию.

Напомним, в октябре офлайн-ретейлеры и собственники региональных торговых центров обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по выравниванию налоговой нагрузки между традиционной розницей и маркетплейсами.