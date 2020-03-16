LVMH переоборудовала косметические линии для выпуска антисептических гелей

Группа LVMH объявила о начале выпуска антисептических гелей на трех собственных заводах во Франции, пишут «Ведомости». Под них переоборудованы линии, которые раньше производили духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

С понедельника эти линии будут выпускать большое количество водно-спиртовых гелей, которые на бесплатной основе будут поставляться в учреждения здравоохранения. В числе адресатов — 40 больниц в Париже. В первую неделю компания планирует выпустить около 12 тонн антисептического геля, а потом объем производства будет постоянно увеличиваться.

Компания уже получило благодарность за быстрые действия от Объединения парижских госпиталей. Сейчас в стране очень большой спрос на антисептические средства из-за эпидемии коронавируса. Во Франции от последствий коронавирусной инфекции умерло более 120 человек, общее число заболевших превысило 5,4 тыс.

Ранее стало известно, что крупные fashion-ритейлеры не исключают временное закрытие магазинов из-за пандемии коронавируса. На состояние сегмента окажут сильное влияние падение посещаемости торговых центров и недоставки новых коллекций из Китая. Поэтому некоторые ритейлеры уже обратились к арендодателям с просьбой временно не взимать с них арендную плату.