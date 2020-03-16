Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.03.2020 в 08:45

LVMH переоборудовала косметические линии для выпуска антисептических гелей

Производство начато на трех заводах во Франции

Группа LVMH объявила о начале выпуска антисептических гелей на трех собственных заводах во Франции, пишут «Ведомости». Под них переоборудованы линии, которые раньше производили духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy.

С понедельника эти линии будут выпускать большое количество водно-спиртовых гелей, которые на бесплатной основе будут поставляться в учреждения здравоохранения. В числе адресатов — 40 больниц в Париже. В первую неделю компания планирует выпустить около 12 тонн антисептического геля, а потом объем производства будет постоянно увеличиваться.

Компания уже получило благодарность за быстрые действия от Объединения парижских госпиталей. Сейчас в стране очень большой спрос на антисептические средства из-за эпидемии коронавируса. Во Франции от последствий коронавирусной инфекции умерло более 120 человек, общее число заболевших превысило 5,4 тыс.

Ранее стало известно, что крупные fashion-ритейлеры не исключают временное закрытие магазинов из-за пандемии коронавируса. На состояние сегмента окажут сильное влияние падение посещаемости торговых центров и недоставки новых коллекций из Китая. Поэтому некоторые ритейлеры уже обратились к арендодателям с просьбой временно не взимать с них арендную плату.

Франция LVMH Коронавирус
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.